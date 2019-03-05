日本再曝企業使用無資質人員質檢

中評社北京3月5日電／生產噴氣發動機、核能發電設備的日本大型重工業公司IHI公司5日被曝存在質檢不當行為，據稱公司在飛機發動機維護過程中使用不具備相應資質的人員參與部分檢驗工序。



新華社援引共同社、《日本經濟新聞》等日本媒體報道，發生問題的是IHI公司位於東京都的工廠。這家工廠受國內外航空公司委託，每年承擔約150台飛機發動機的維護保養工作。在此過程中，該工廠使用不具備公司規定資質的人員參與部分檢驗工序，有時候無資質人員會冒用有資質人員的印章來完成檢驗報告。



報道說，使用無資質檢驗人員的問題已經存在數年，目前尚未發現上述不正當行為對發動機的安全造成影響，也沒有航空公司取消航班。但是，日本國土交通省官員在相關記者會上已表示將會考慮採取必要的行政手段加以處理。



IHI公司5日發表一則簡短聲明，承認該公司民用航空器發動機維護業務接受了國土交通省相關部門的現場檢查，並被發現發動機零部件修理的檢驗環節存在不正當行為。



IHI公司原名石川島播磨重工業公司，成立於1960年，2007年更名為現在的名稱。該公司為波音、空客等公司製造航空發動機，也承接航空發動機的維護保養工作。



日本企業使用無資質人員質檢的問題已經存在先例。此前，日產汽車公司和斯巴魯公司於2017年先後被曝使用無資質人員進行車輛出廠檢驗。