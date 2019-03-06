袁鶴齡：韓國瑜民氣可用放手拚兩岸交流

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月6日電（記者 林谷隆）中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，高雄市長韓國瑜成立兩岸工作小組，三月還要到大陸訪問，這些動作跟國民黨中央不同，因為黨主席吳敦義、前黨主席朱立倫、前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平心中有2020，擔心影響到選票，對大陸的態度很保守，避免碰觸敏感問題。韓國瑜的作為是知道分寸，不要碰政治，二方面不用顧慮蔡政府不滿，大膽地邁出兩岸步伐。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、中興大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



中國國民黨高雄市長韓國瑜日前主持任內首次“兩岸工作小組”會議並公布3月22至28日將出訪港、澳及深圳等地。



袁鶴齡判斷，韓國瑜此時做事不是以2020為出發點，加上現在“民氣可用”，擁有龐大的支持度，雖然民眾也希望他參選2020，但是這不是韓國瑜思考問題的出發點，原則上韓國瑜還是以地方政府的角度，來思考兩岸關係議題，因為沒有志在大位，反而讓他不被綁手綁腳。



至於韓國瑜對大陸的態度，與蔡政府明顯不同。袁鶴齡認為，韓國瑜認為九二共識是兩岸互動的基礎，只要沒有違反法令，不用顧慮蔡政府不滿，大膽地邁出兩岸步伐。



袁鶴齡強調，蔡政府一直想要壓住韓國瑜，但是這樣是無法阻擋韓國瑜跟大陸交往，因為“南南合作”是目前高雄市政府的主張，韓國瑜要實現競選承諾，他訪問大陸有合理的正當性，在民間是不會受到太多質疑。



高雄市長韓國瑜成立兩岸工作小組，包含四名大陸台商會長，這有什麼指標性意義？

