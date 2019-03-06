韓國瑜晚夜宿運將家　先座談了解司機心聲

韓國瑜晚間到中華衛星大車隊跟司機進行座談並受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任第四次夜宿，選擇住在中華衛星大車隊計程車司機段金成的家中，了解基層勞工生活，韓國瑜5日晚間8點先抵達車隊的辦公室跟20位計程車司機進行座談，瞭解並傾聽基層“運將”的心聲。



韓國瑜晚間8點抵達中華衛星大車隊位於高鐵路的辦公室，要跟20位司機座談，也準備夜宿在66歲的司機段金成住在左營的合群新城，屬於眷村的社區。他表示有準備蜜棗、芭樂、番茄、蓮霧要幫韓市長補充養分，也準備把主臥室讓給韓市長休息，更準備高粱要請韓市長小酌一下，相當熱情。



中華衛星大車隊董事長王冠懿表示，段司機一家人知道市長要夜宿，這幾天都很興奮的睡不著覺，連住在台中的女婿跟女兒都趕回來，一家人都用很開心的心情來迎接韓市長，同時所有的司機也要對市長說一句“韓市長您辛苦了”。



韓國瑜表示，身為市長應該要傾聽，從事政治工作絕對不要離開基層，不能忘記市民的期待跟託付，因此堅持每一個月都要住在不同行業別、不同族群的家裡面，來傾聽基層的聲音。



至於為什麼要選擇計程車司機？韓國瑜說，自己當過運輸兵，體會長期在比較小的空間環境，特別小的空間工作，養家活口，長期開車會有什麼酸甜苦辣或委屈牢騷，希望透過市府協助改善，相信未來施政對“行”的這一塊會有很大的幫助。



媒體詢問計程車司機反映檢舉達人很多，路邊紅線停車一被檢舉，一整天的收入都沒了，未來會怎麼改善？韓國瑜表示，這次就是要來傾聽計程車朋友的心聲，除了執法有效，也要解決業者需求，中間該怎麼拿捏，除了路邊停車的問題之外，這次都會來好好討論。



由於這次也是韓國瑜第一次到民眾家裡夜宿跟前三次夜宿在機關單位不同，韓國瑜也說，自己有帶睡袋，希望不要造成對方困擾。