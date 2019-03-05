東京地檢就戈恩保釋申請獲批提出申訴

中評社香港3月5日電／東京地方檢察廳5日針對東京地方法院批准了因違反《公司法》（特別瀆職）等罪名被起訴的日產汽車公司前董事長卡洛斯･戈恩（64歲）的保釋申請，表示不服決定，向法院進行了申訴。地檢可能主張了存在銷毀證據之虞。若申訴被駁回，保釋將基本確定。不過，辯護律師擬在申訴被駁回後繳納保證金，由於夜間很難繳納，預計戈恩將在6日以後獲得保釋。



共同社消息，戈恩的辯護律師2月28日提出保釋申請，東京地方法院本月5日批准了申請。據悉，戈恩面對前來探望的辯護律師表現出高興的樣子。



據辯護律師介紹，保釋條件是：（1）居住在日本國內，在住宅入口處安裝監控攝像頭（2）護照由辯護律師管理、禁止出境（3）禁止與日產高層等事件相關人士接觸（4）出席日產董事會議時需要得到法院許可（5）限制使用手機等。保釋保證金為10億日元（約合人民幣5988萬元）。



安裝攝像頭是為了監視戈恩與事件相關人士接觸。將全天錄像，定期向東京地方法院提交。手機不帶有郵件等功能，只能與辯護律師打電話。此外還附加了使用電腦時須在工作日白天前往辯護律師事務所的條件。



戈恩自去年11月19日以涉嫌在有價證券報告中少寫自身的董事報酬、違反《金融商品交易法》而被逮捕以來，已被拘107天。



這是戈恩方面第三次提出保釋申請，也是辯護律師換成弘中惇一郎等人後的首次。弘中在接受採訪時表示，“保釋被批准很好。設定嚴格的條件，被法院認可了。”他還表示正在謹慎研究是否召開戈恩的記者會。