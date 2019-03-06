台籍人大代表梁志強答中評　談兩制台灣方案

台灣省籍全國人大代表梁志強（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月6日電（中評報道組）台籍全國人大代表、福建台聯副會長梁志強在全國人大台灣團駐地接受中評社採訪時表示，“一國兩制”台灣方案是推進兩岸和平統一在途徑方式上所作出的新提法。



國務院總理李克強昨日上午在十三屆全國人大二次會議開幕會上作政府工作報告。談到對政府工作報告中涉台部分的看法，梁志強指出，涉台部分對涉台工作做了全面闡述，圍繞著習近平總書記在《告台灣同胞書》四十周年紀念大會上的講話精神。報告中還提到“兩岸同胞共創共享美好未來”，這與去年出台的惠台31條政策一脈相承，但從提法上來講是更進一步的，可以讓台灣同胞充分分享大陸的發展機遇。



有關“一國兩制”台灣方案，梁志強對中評社說，習近平總書記在《告台灣同胞書》四十周年紀念大會上的講話，是在途徑方式上作出新的提法，“一國兩制”是我們歷來對台灣的和平統一政策。也就是說，結合我們現在的兩岸形勢，包括國際形勢所提出的新做法，以後我們就可以按照這個方式去走，來繼續推進和平統一。和平統一很重要的就是兩岸的心靈契合，心靈的契合不是靠嘴巴說說的，它一定要通過民間的交流交往，首先要相互了解，認同認可，才有可能契合。



提及促進兩岸之間基層民間的交流交往的例子，梁志強介紹到，福建台聯已經做了六年名為“同名村·心連心”活動。他表示，台灣的老百姓有80%是從福建過去的，這些人在去台灣的時候把祖籍地的地名、村名都帶過去了，因此形成了“同名村”。台灣跟福建之間的“同名村”在血緣上是有關係的，是同宗同祖。所以，促進這些閩台“同名村”之間的交流，不光是讓台灣的老百姓認祖歸宗，也能夠促進兩岸之間的心靈契合。



“今年兩會我建議加強兩岸婚姻這部分的工作。”梁志強提到，兩岸婚姻，又稱為陸配，在台灣差不多有38萬對，都是從大陸各個省過去的。這些陸配到了台灣以後，有的是拿著台灣的身份證，有的是拿居留證。他建議，大陸各個省、各個地方，作為陸配的娘家人，幫助他們，讓他們生活得更好，給他們提供政策上的支持。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）

