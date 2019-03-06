港區人大代表答中評：建議在內地建香港醫院

港區全國人大代表、香港民建聯副主席、新社聯理事長陳勇（中評社 張爽攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）港區全國人大代表、香港民建聯副主席、新社聯理事長陳勇5日上午在人民大會堂東廣場接受中評社採訪，他表示，香港沒有足夠的空間和醫療等方面的人手來服務老人家。大灣區提出了“供養一體化”，在內地空間比較充足的城市，比如珠海、中山、江門、惠州等地，可不可以以香港的標準來對這些老人進行養老服務，甚至可以在內地根據香港的模式建造一批港人醫院，這樣就能使香港和整個大灣區真正融為一體。



陳勇對中評社說，這次上兩會，他帶了很多關於民生的議案。大灣區是他關注的重點，也是民建聯、新社聯的重點。陳勇就如何更加便利青年人在大灣區的發展提出了建議，“比如在大灣區裡，怎樣給青年人更多的平台，像習主席勉勵的那樣，各界都來協助青年人，讓他們通過奮鬥在大灣區裡實現事業的成功。”



陳勇說，中央有新的政策出台，比如未來幾乎所有香港的單排車都可以通過港珠澳大橋去到粵西，他建議這方面要更加便利，打造真正的一小時生活圈，讓更多的青年共享發展的榮耀。



陳勇對中評社說，在大灣區裡，中央有政策，以前港人的很多就業限制未來會逐步取消，香港的青年和專業人士可以投考內地的公務員，內地的研究資金也可以讓香港的研究人員申請。“這些藍圖框架都已經很好了，我今年提的這些議案更多是將其細化。包括怎樣留住整個大灣區乃至全球的青年才俊在大灣區一起貢獻他們的力量。以及‘9+2’中內地的城市可不可以讓香港青年去買房子，將來他們的下一代能夠和內地群眾一樣享受到政府在教育等方面的福利。”



養老也是陳勇關注的問題，他對中評社表示，香港遇到一個瓶頸，就是沒有足夠的空間和醫療等方面的人手來服務老人家。大灣區提出了“供養一體化”，在內地空間比較充足的城市，比如珠海、中山、江門、惠州等地，可不可以以香港的標準來對這些老人進行養老服務，甚至可以在內地根據香港的模式建造一批港人醫院，這樣就能使香港和整個大灣區真正融為一體。而且這些城市的地域也是香港的60倍，就等於把香港放大了60倍，人口也是香港的10倍，“這樣的話，我們有更大的人口和地域支撐香港，整個大灣區可以聯合抱團。就像打造新的雙航母的航母艦隊一樣，這樣才可以走得更遠更深，同時，也可以迎頭趕上世界上其他一流的灣區的經濟帶。”

