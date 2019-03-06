中評關注：王金平大秀藍綠白通吃的本事

王金平積極布局要爭取藍營內部各方的支持。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）即將在7日宣布參選2020的中國國民黨前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平，近日布局動作頻頻，5日傳出他有意延攬台北市長柯文哲重要幕僚林昆鋒，王也和屬於深藍色彩的孫文學校總校長張亞中會面等等，都是在釋放出王政通人和強項，以及可以藍綠白通吃的訊號。



這些跡象從王金平5日再次對媒體強調說，他一定是對藍營團結最有能力、且最有真正貢獻的人，並反問媒體，他不是到處都是在團結藍營嗎？且從來他不會去做分裂藍營的事等等都可以看出。



對於找林昆鋒一事，王金平表示，林因為要拿他的書，所以跟好幾個朋友來看他，林跟他提到現在還沒有固定的工作，所以他想那就看看，大家有無一起尋求能共同做什麼事的機會。



林昆鋒現年44歲，曾任記者、主播、政論節目主持人。針對林昆鋒會不會入團隊，王金平雖強調，現在還沒到那個程度。但這樣的訊號，已顯示王金平和柯文哲間是有共同的人脈存在，也顯現了王在政壇縱橫多年的硬實力。



另外，5日傍晚也有意爭取國民黨2020大選提名的張亞中和王金平會面，據了解，此行並非張主動要見面，而是有人從中安排兩人見面。張亞中的孫文學校，是藍營內的統派，乍看之下和偏本土的王金平並無交集，但兩人竟也能見上一面，彼此交換各種的意見。



王金平在藍營內部，一直為深藍所不能接受，甚至對王有“藍皮綠骨”的封號，這些狀況當然對王在爭取藍營內部支持上是極為扣分，因此，透過和張亞中的談話，或許能緩解一些深藍的不諒解，對王來說都屬有益無害。



就如國民黨前主席朱立倫5日南下拜訪高雄市長韓國瑜，王金平也在積極布局爭取各方支持，在國民黨內初選規則底定後，即使尚有爭議存在，但各路人馬已都動起來了，這場國民黨的初選內戰戲碼還有得瞧。