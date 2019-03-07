陳淳斌：初選決定人選又改徵召　很奇怪

嘉義大學教育政策與發展研究所兼任教授陳淳斌。（中評社資料照） 中評社嘉義3月7日電（記者 趙家麟）中國國民黨前主席朱立倫5日拜訪高雄市長韓國瑜，再添焦點話題。嘉義大學教育政策與發展研究所兼任教授陳淳斌接受中評社訪問表示，無黨籍台北市長柯文哲極可能參選，讓國民黨現在陷入矛盾、兩難的局面，團結整合的最後關鍵，最後仍要靠初選制度的公平性。



陳淳斌，台灣大學“國家發展研究所”法學博士，主要資歷有嘉義大學公共政策研究所專任教授、教育政策與發展研究所兼任教授，“國家政策研究基金會”特約研究員，研究專長包括兩岸關係、大陸基層政權與地方治理、立法控制與監督等。



陳淳斌表示，台灣政治鐘擺效應從4年變2年，即2016年民進黨勝了，才兩年時間，2018年就敗選。2020年會如何？他認為，台灣社會對民進黨不滿的情緒還在，農漁民對產銷失去信心、中下階層勞工不滿一例一休、軍公教族群忿恨年金改革。“教訓民進黨”的鐘擺恐怕還沒到底，而會一直盪到2020年。



陳淳斌說，形勢對民進黨不利，但選民要教訓民進黨政策，不一定就代表要投票給國民黨，如何從初選制度公平性，對內凝聚黨內團結、對外建立政黨形象，還要看國民黨如何因應這“七三制”與“二階段徵召”的兩難抉擇。



陳淳斌向中評社表示，國民黨提名爭議，關鍵在於初選制度公平性，也在於柯文哲。柯民調超越朱立倫，韓國瑜民調又贏過柯，這讓國民黨陷入兩難。韓有實力擊敗柯，但韓目前沒有表達參選意願，況且韓剛當選高雄市長，參選2020年大選的正當性受到質疑。



他指出，國民黨如果循初選辦法，找韓國瑜直接參與初選，一關（民調7成、黨員投票3成）就定案，就沒有問題；但如果黨內初選決定人選後，交由黨代表大會時再改為徵召另一個人，那是很奇怪的事，屆時，群眾的觀感如何？國民黨不得不慎重。



陳淳斌表示，未來的時局如何變化，實在很難預料。吳敦義拋“第二階段徵召”、“以防萬一”，雖也是為未知的局勢，保留最後一種彈性，但這把“二階段徵召”的屠龍刀、倚天劍，非不得已，還是不要出鞘的好，因為，初選後再徵召，很容易有反作用。他認為，在韓的本人意願與衡酌民眾觀感下，韓被徵召的可能性不高。



他指出，部分藍軍現在對朱立倫的觀感仍不好，主要緣自於2015年的“換柱”事件，朱的形象受損迄今。當時，因為擔心洪秀柱不足以挑戰蔡，恐將連累“立委”選情，亦即“母雞太弱，小雞也會受害”的考量下出現“換柱”事件。



陳淳斌向中評社指出，但“換柱”卻導致國民黨整體形象觀感不好。當時部分選民就認為國民黨“換柱”不公不義，導致2016年不投票、或是將票投給第三勢力、成了“賭爛票”。結果，國民黨輸掉大選，“立委”也慘敗。



因此，陳淳斌認為，國民黨的整合，關鍵還是要看初選制度的公平性。2020年大選，如果國民黨又出現初選不公的情事，也很可能會陷入危機。



陳淳斌向中評社分析，國民黨的初選制度要不要“二階段徵召”？幾位有意參選者是否接受？如果黨中央的立場不中立、給人“球員兼裁判”的負面觀感，或是民調機構的公信力被質疑、黨員人頭問題太浮濫等，反彈的力道都會很大。