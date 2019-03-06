“韓流”效應　計程車司機：高雄氣氛不同了

韓國瑜最後搭上計程車離開。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜5日夜宿計程車司機家，了解基層勞工生活，晚間先跟中華衛星大車隊的20位計程車司機進行座談，不少司機熱情力挺活動，花時間來跟市長進行座談，在現場的司機邱德璋也向中評社表示“自從韓國瑜當選之後，高雄市的氣氛就已經完全不一樣了”，感受一股經濟被帶動活絡的氣氛，不僅人潮多，生意也變好。



韓國瑜上任第四次夜宿選擇住在中華衛星大車隊計程車司機段金成的家中，晚間8點也抵達車隊的辦公室跟20位計程車司機座談，瞭解並傾聽基層“運將”的心聲。中華衛星大車隊董事長王冠懿表示，為了爭取可以讓市長夜宿，全公司600個司機就有300個報名，相當踴躍。



參加跟韓市長座談的40歲計程車司機邱德璋，他已經入行有7年的經驗，都在高雄載運客人，對當地相當熟悉，觀察這幾年的變化下來，他特別強調，“自從韓國瑜當選之後，高雄市的氣氛就已經完全不一樣了”。



邱德璋觀察從去年底到現在高雄的變化，不僅路上的車變多，人潮也變多，因此叫車的乘客也變多，不僅有觀光客，也載到不少本地人，同公司的司機也反映生意開始變好，氣氛跟過去的確不同，感受經濟有再帶動。



邱德璋認為，經濟就像水一樣是可以流動的，如果你不花、我不花，經濟就像一攤死水，但是韓國瑜當選後氣氛一夕之間就改變了，大家開始有信心，願意花錢，也敢花錢，經濟就會活絡起來，而且外地來的人也變多了。



邱德璋指出，“哪裡有魚，才會去哪裡釣魚”，計程車也是一樣的，過去愛河愛之船幾乎沒有計程車在排班，但最近幾個月開始有計程車排班，代表有客人可以載，開始出現人潮，甚至六合夜市人也變多了。邱德璋講到最後也不禁直呼“真的是一股韓流來襲，而且很難退！”