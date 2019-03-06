中評關注：韓國瑜登陸跑得快　台中壓力大

面對大陸各地台商邀約，台中市長盧秀燕目前還沒有登陸訪問計劃。（中評社 資料照） 中評社台中3月6日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜大動作成立兩岸工作小組，產官學還廣納上海、廈門、深圳、廣州等地台商會長，展現企圖心，對其它國民黨執政縣市帶來不少壓力，例如中台灣指標的台中市。



韓國瑜在首次召開的兩岸工作小組會議就宣布，3月22至28日率團訪問香港、澳門、深圳、廈門等地，由此可知深圳台商協會會長陳忠和、廈門台商協會會長吳家瑩在就任兩岸小組委員前，就已協助促成這次韓國瑜登陸訪問的第一步。



韓國瑜不是九合一選舉後，首位登陸訪問的國民黨籍縣市長，但高雄先是公佈名單亮眼的兩岸工作小組，又立即宣布要訪問香港、澳門、深圳、廈門這四個大陸東南沿海經濟發達城市，韓國瑜的目標很明確，就是做生意、搶訂單，而不像過往國民黨地方首長都是先往北京跑，靠著政治力來轉換成購買力。



2014年以前，台中市長期由國民黨籍胡志強擔任市長，在胡的努力之下，台中市與廈門市建立起比“姐妹市”更密切的交流關係。胡志強在2008、2009年兩度率領百人團隊到廈門訪問，廈門方面也時常組團來訪，雙方在地方首長的支持下，建立起民政、衛生、勞工等層層面面的交流平台，台中更有許多陸客都是透過廈門旅行社組團來台旅遊。



所以這次韓國瑜訪問大陸，行程會到廈門，如果確立了高雄與廈門的交流合作關係，對於台中市將是最直接的衝擊，特別是台中市長盧秀燕的壓力一定會有，畢竟發展城市經濟是每一個地方首長的當前任務。



盧秀燕已表明，未來成立的兩岸小組將是“任務型”，不會成為固定組織。她曾說“如果要成立兩岸小組，未來是不是也要成立日本小組、歐美小組”，顯示她的規劃是大陸與其他國家多點進行。



但韓國瑜的策略是單點突破，目標明確鎖定在大陸南方城市，因為單點突破成功，就會有外溢效果，多點進行會不知道哪個點才是重點，反而力量會被消耗掉。大陸是台灣最大的市場，韓國瑜謹記“28法則”，將資源心力投注在最重要的大陸，做事要抓大放小，亮點一出來，很多事情都是迎刃而解。



因為盧秀燕的思維跟韓國瑜不同，這也造就台中市跟高雄市的兩岸議題關注度不同，但是台中跟廈門的距離比高雄更近，台中市民也經歷過不跟大陸往來的四年（民進黨林佳龍執政），相信台中市的產業界與觀光業都會有這樣的迫切感，這些意見都會反饋到台中市政府，最終帶給盧秀燕壓力。



所以推動兩岸交流往來，台中市政府要與不與都是一念之間，無論台中與大陸過去往來多麼密切，少了市長支持作為引爆點跟觸媒點，成效就會天差地別。