李建榮：這四點看出韓國瑜與大陸交往很謹慎

李建榮。(中評社) 中評社台北3月5日電／高雄市長韓國瑜在訪問星馬之後，緊接著召開第1次兩岸小組會議，並宣布3月底將赴香港、澳門、深圳、廈門4個城市訪問。資深媒體人、前圓山飯店董事長李建榮5日在“中時電子報”發表文章表示，由於兩岸情勢緊張倒退，加上媒體鎖定韓國瑜不排除是藍軍“總統”候選人可能性，因此民進黨政府卡韓批韓作為也不間斷，支持九二共識的韓國瑜可否為低迷的兩岸關係帶來曙光，備受矚目。



李建榮文章如下：



韓國瑜從選前到上任以來，高人氣不墜。但是對於如何與大陸方面交往，處處可看出他小心謹慎的一面。第一，上任前他婉謝郭台銘的邀約，並未到廈門出席兩岸企業家峰會，這場峰會他若出席，勢必颳起旋風，但他克制著。第二，他上任首次的出訪，擇定星馬，並以推銷農漁產品為主，一方面以行動支持現政府的新南向政策，並且聚焦在經貿層面，沒有引來敏感的政治問題。



第三，在大陸兩會閉幕後，他出訪避開北京、天津、上海甚至廣州，而選擇地緣較近的大陸南方城市，一方面避開北方城市的政治性，另也與台北市有區隔，暫不到上海。而深圳是大陸改革開放進入40年最有代表性的城市，福建廈門與台灣的地緣血緣、風俗習慣雷同，把深圳、廈門及港澳當作高雄市南南合作的首選城市，這一炮打得精準。其實台中市長盧秀燕已經到過香港推銷農產品及觀光行程，台港關係在過去10年交流進展很快速，高雄選擇香港、澳門、深圳、廈門交流合作，彼此都有空港、海港優勢，因此貿易合作空間寬廣得很。第四，他清楚“中央”與地方分權界限，有關涉及“中央部會”權責部分，高雄不會碰。



不過作為可能是民進黨“總統”候選人蔡英文連任的主要潛在對手，“行政院長”及“總統府”發言人先是刻意抹黑韓國瑜是喝醉酒的土包子，繼而“農委會主委”陳吉仲對韓的星馬行酸言酸語，加上蘇貞昌最新說法要韓國瑜不要被大陸給框住，種種跡象顯示，民進黨政府對韓國瑜的大陸行，和稍早陸委會主委陳明通的拜會一樣，都是“先禮後兵”，表面上尊重地方政府的城市交流，但是另一方面又強調交流不應該設定前提。



韓國瑜競選時談到“政治零分，經濟一百分”，他本意是不願碰觸敏感的政治問題。但他在選舉最後關頭的辯論會上不迴避九二共識，這是他清楚他的競選首要政見“人進得來，貨出得去，高雄發大財”兌現，建立與大陸方面的友善互信是交往的關鍵之鑰，尤其九二共識是定海神針。



大陸國台辦發言人安峰山在韓國瑜公布出訪行程第一時間表示，歡迎並支持建立在九二共識基礎上所展開的兩岸兩岸城市交流與合作。韓國瑜市長的大陸首航，成功機會是可期，這也預告凸顯了國民黨與民進黨間因為九二共識的歧見，提供人民在“總統”大選一條不同道路的選擇。