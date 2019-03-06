花絮：兩會總理報告　大會堂為什麼沸騰？

十三屆全國人大二次會議開幕會3月5日在人民大會堂舉行，國務院總理李克強做政府工作報告。 中評社北京3月6日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議開幕會3月5日在人民大會堂舉行，國務院總理李克強做《政府工作報告》。



今年政府工作報告不斷釋出利好，減稅降費、擴大就業、鼓勵科技創新、防止污染……伴隨一項項利好政策的釋放，現場傳來陣陣掌聲。



“兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，實現不停車快捷收費。”



“今年中小企業寬帶平均資費再降低15%，移動網絡流量平均資費再降低20%以上，在全國實行‘攜號轉網’，規範套餐設置。”



李克強報告了以上內容後，現場頓時陷入討論中，隨後傳來長時間的掌聲。



李克強在作政府工作報告時說，思危方能居安。在充分肯定成績的同時，要清醒看到我國發展面臨的問題和挑戰。



他歷數當前面對的內外挑戰：世界經濟增速放緩，保護主義、單邊主義加劇，國際大宗商品價格大幅波動，不穩定不確定因素明顯增加，外部輸入性風險上升。國內經濟下行壓力加大，消費增速減慢，有效投資增長乏力。實體經濟困難較多，民營和小微企業融資難融資貴問題尚未有效緩解，營商環境與市場主體期待還有差距。自主創新能力不強，關鍵核心技術短板問題凸顯。一些地方財政收支矛盾較大。金融等領域風險隱患依然不少。深度貧困地區脫貧攻堅困難較多。生態保護和污染防治任務仍然繁重。在教育、醫療、養老、住房、食品藥品安全、收入分配等方面，群眾還有不少不滿意的地方。去年還發生了多起公共安全事件和重大生產安全事故，教訓極其深刻。



李克強表示，政府工作存在不足，一些改革發展舉措落實不到位，形式主義、官僚主義仍然突出，督查檢查考核過多過頻、重留痕輕實績，加重基層負擔。少數幹部懶政怠政。一些領域腐敗問題仍然多發。“我們一定要直面問題和挑戰，勇於擔當，恪盡職守，竭盡全力做好工作，決不辜負人民期待！”



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）