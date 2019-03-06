中評關注：大陸對台工作信心足　蔡政府被動

大陸國務院總理李克強。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月6日電（記者 倪鴻祥）大陸一年一度的兩會正在人民大會堂進行中，大陸領導高層在對台工作上頻頻出招，不論是政治層面或經濟層面，都直接向台灣人民喊話，台灣蔡政府的回應反而流於千篇一律，有點難以因應。



從3月2日政協會議新聞發佈會到5日人大會議開幕會，大陸領導高層提到台灣相關議題，包括5日人大會議國務院總理李克強提出的政府工作報告有關對台工作，以及國台辦主任劉結一回應香港中評提問。



兩位領導高層談的都是如何落實習近平總書記1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上的講話精神，不但要落實“兩制台灣”方案的民主協商，也強調極力遏阻“台獨”，兩人講話有攻有守、守中帶攻。



4日人大發言人張業遂沒有點名回應台灣問題，但明確保證會為港澳台投資提供更加開放、便利的營商和發展空間，等於從經濟管理層面喊話穩定台商軍心，讓台商更能放心赴陸投資獲利。



3日政協會議開幕會，政協主席汪洋提出的報告，對台喊話言簡意賅，強調深化與台灣島內有關黨派團體人士的交流，參與舉辦海峽論壇相關活動，直接向台灣民眾柔性喊話，透過日常生活的文化交流促進心靈契合。



2日政協會議的新聞發佈會，政協發言人郭衛民提出廣開統一言路，在言論上走上統一進行式，也直接挑戰台灣蔡政府。



大陸領導高層的對台言論，軟硬兼具、攻守兼備，政經兩路都有出招，但台灣陸委會的回應仍千篇一律的拿反對“九二共識”、“一國兩制”當主軸，用法律限制兩岸交流，蘇貞昌甚至說要拿掃帚拚命，各種消極守勢作為，似難因應大陸的各項對台政策。