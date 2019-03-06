中評關注：《政府工作報告》為啥受各界好評？

吹風會現場（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）3月5日上午，國務院總理李克強在人民大會堂作《政府工作報告》，現場一次又一次響起掌聲，據統計大約有幾十次。《報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏昨天下午出席國新辦舉行的《報告》解讀吹風會表示，掌聲代表心聲，代表社會的共識和期待。《政府工作報告》之所以受到各界的好評，至少有兩個原因：上接天線、下接地氣。



黃守宏介紹說，今年將迎來新中國成立70周年，同時也是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，作為世界第二大經濟體的中國，當前經濟形勢如何，今年經濟社會發展的目標如何確定，中國政府將採取哪些重大政策措施，不僅中國老百姓關心，國際社會也廣泛關注。



黃守宏在參加吹風會之前看到有些網民朋友對《政府工作報告》給予了高度的評價，認為今年很多政策的力度之大出乎意料，可以說是幹貨滿滿，既有保持經濟平穩增長、推進改革開放的重大政策舉措，也有很多惠民生的實事、大事。他倍感欣慰地表示，《報告》起草組工作人員在歷經多個不眠之夜之後，“今天晚上可以睡個踏實覺了。”



黃守宏認為，《政府工作報告》之所以受到各界的好評，至少有兩個原因：



首先，《政府工作報告》是“上接天線”。習近平新時代中國特色社會主義思想，是指導全國人民團結前進、攻堅克難的強大思想武器，在實踐中越來越顯出偉大的真理光芒。所謂“上接天線”，就是《報告》充分體現了習近平新時代中國特色社會主義思想，充分體現了黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央決策部署。對《政府工作報告》，黨中央、國務院高度重視，習近平總書記親自主持中央政治局常委會會議、中央政治局會議進行審議，提出了很多明確的指導意見，為我們做好《報告》起草工作指明了方向、提供了遵循。《政府工作報告》起草工作是在李克強總理親自主持下進行的，李克強總理先後主持國務院常務會議、國務院全體會議進行審議討論，還召開了多次專題會議，對一些政策措施進行研究。國務院其他領導同志對《報告》的起草工作也給予了具體指導和幫助。

