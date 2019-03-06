中評關注：《政府工作報告》聽取哪些意見？

國新辦吹風會現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）《政府工作報告》從起草到形成，都聽取了哪些意見和建議？分別有哪些渠道？《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏昨天下午出席國新辦舉行的解讀吹風會介紹了起草小組聽取意見和建議的渠道，他介紹道大體上有四類：



一是各地區、各部門的意見。在《報告》起草之初，各地區、各部門都提出很多意見和建議。在這些意見和建議中，很多跟網民和社會公眾的期待和要求是高度吻合的；有關部門研究制定的政策，跟網民和社會公眾的意見也是高度吻合的。《報告》形成之後，印發到各省區市、中央黨政軍群部門、部分重點國有企業徵求意見，大體上發出去4000多份，起草組從中整理梳理出1200多條意見。



二是社會各界特別是廣大網民的意見和建議。最近這幾年網絡建言的趨勢越來越明顯。今年我們繼續對很多網站、新媒體、微博、論壇上網民關於《政府工作報告》的意見建議，進行認真收集和整理。特別是今年中國政府網又聯合20家網絡媒體平台，第五次開展“我向總理說句話”網民建言征集活動，截止到昨天共收到了33萬多條建言。在20個話題分類中，建言數量的前五名，第一是宏觀經濟政策，涉及到財政、貨幣、就業等各個方面；第二位是營商環境；第三位是辦事服務；第四位是教育；第五位是社會保障。中國政府網經過逐條梳理，精選出有代表性的700多條建言，其中每一條都涵蓋很多網友的建言。值得高興的是，這次活動中，國際網友的建言數量也在明顯增加。



三是有關方面轉來的意見和建議。很多部門、單位、企業和有關機構，包括一些新聞媒體，也都轉來很多他們了解到的各界意見和建議。比如國家信訪局把在信訪工作中收集到的一些意見和建議，分了很多期轉給我們參考。



四是起草組直接聽取意見。起草組在起草之前，多次召開座談會，多次到基層調研，直接聽取意見。我們起草組聽取意見還有一個好處，就是起草這一類文稿，除了要聽取一些具體意見和建議之外，在表述上也要真正地接地氣。只有多跟老百姓、多跟企業和群眾了解，聽聽他們怎麼講，才能找到這種感覺，在起草過程之中體現出來。國務院研究室作為報告起草牽頭單位，繼續會同科技部、國家外國專家局開展了外國專家建言座談會，來自多個國家的11名知名國際專家參加會議，提出很多好的意見和建議。



（中評社報道組：林艶、徐夢溪、張心怡、張爽）