僑胞答中評：探索“兩制”台灣方案令人振奮

全國政協海外列席代表、美國鳳凰城中國和平統一促進會會長、美國鳳凰國際有限公司董事長楊文田（中評社 張爽攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）全國政協海外列席代表、美國鳳凰城中國和平統一促進會會長、美國鳳凰國際有限公司董事長楊文田5日在人民大會堂對中評社表示，習近平總書記提到探索“一國兩制”台灣方案讓他感到很振奮，因為探索這個方案很符合國情，符合海外華人的心聲跟心願，也符合台灣同胞的利益。



楊文田對中評社說，他是從事兩岸和平統一工作的，兩岸的和平統一有利於整個中華民族，有利於世界的和平。楊文田作為一名生在中國，長在美國的海外華人，希望中國和美國能好好看待台灣問題，實現兩岸統一。



習近平總書記在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上提出探索“兩制”台灣方案，楊文田對中評社說，探索“一國兩制”台灣方案讓他感到很振奮，因為探索這個方案很符合國情，符合海外華人的心聲跟心願，也符合台灣同胞的利益。



2018年中美之間的貿易摩擦不斷升級，中美關係也遭遇多重挑戰，楊文田對中評社說，中美之間的關係就是爭爭吵吵，小的過節是難免的，但是雙方還是要合作共贏，這有利於美國人民，有利於中國人民，有利於全世界。



在談及現場聆聽李克強總理所做政府工作報告的感受時，楊文田說，他印象最深刻的就是台下掌聲一片，總理提到了很多惠民生的措施，這是對百姓比較實惠實在的一些話題，讓我們海內外華僑都非常幸福。我們希望利用海外華僑的優勢，把在這次參加兩會的聲音傳遞到全世界的每個角落，為我們祖國的經濟發展助一點力、獻一點心，為我們的中華民族的偉大復興添磚加瓦。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡）