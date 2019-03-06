側記：百米“部長通道”　金句頻出

部長通道（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月6日電（中評報道組）3月5日上午，十三屆全國人大二次會議開幕會結束後，人民大會堂北大廳那條長約一百米的“部長通道”再度吸引了媒體和公眾的目光。



銀保監會、商務部、海關總署、農業農村部、國台辦等部門的負責人先後走上通道，直面難題，回應關切，答疑解惑時金句頻出。



“操縱人民幣匯率？沒有的事！”中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清表示，美國政府的一些官員指責中國操縱匯率、推動人民幣貶值來獲得競爭優勢，這是沒有的事情。



“中美磋商成果來之不易，應倍加珍惜！”商務部部長鐘山回應中美貿易磋商進程時指出，雙方的磋商是富有成效的，取得了階段性的重要進展，在一些領域有了突破，雙方還同意繼續延長磋商期限，在這個期間不提高關稅的稅率。



“洋垃圾走私不能有的國家治理，有的國家不治理！”海關總署署長倪岳峰說，如果大家一起治理洋垃圾，這個問題就不成為問題，如果有的國家治理，有的國家不治理，洋垃圾走私這個問題永遠都會存在。



“要由點到面的推，要讓‘盆景’變成‘風景’！”農業農村部部長韓長賦回應“廁所革命”時表示，“垃圾靠風刮、污水靠蒸發”，這種情況在不少農村還存在著。今年要推動全國三萬個村莊，大體上是一千萬的農戶實現改廁。



“民族復興的進程中不讓台胞缺席掉隊！”中央台辦、國台辦主任劉結一指出，越來越多的台灣青年到祖國大陸來追夢、築夢、圓夢。在民族復興進程中，我們不會讓台胞缺席、掉隊。台灣的前途在於祖國統一，台灣同胞福祉系於民族復興，廣大台灣同胞對美好生活的向往，只能也必然在祖國統一和民族復興進程中實現。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）