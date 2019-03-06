富權：“惡化台海牌”或也是蔡英文“奇招”

中評社香港3月6日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說， 蔡英文雖然明知自己的民意支持度極為低迷，而且“討厭民進黨”的氛圍仍然存在，尤其是她在四年前競選“總統”時吸納不少中間選票的“國民黨不倒，台灣不會好”口號已經破產並成為其負資產，去年底“九合一”選舉就有人反而道而行之，高呼“民進黨不倒，經濟不會好”，因而“總統”選情對蔡英文極為不利，但她爭取連任的意思卻十分堅持。



民進黨中人雖然也知道，由蔡英文再次代表民進黨出戰，輸掉“二零二零”以至民進黨長期執政願景的機率甚高，但為避免民進黨分裂，並懾於蔡英文掌握龐大行政資源，再加上“新潮流系”愛惜羽毛，避免其重要“流員”賴清德、鄭文燦提前折損羽毛，因而都採取綏靖態度，沒有阻攔蔡英文仍然代表民進黨出戰。只是盼望在競選過程中，支持蔡英文“死馬當作活馬醫”，爭取實現“逆轉勝”。



“死馬當作活馬醫”，需要的是“醫技”。從今年元旦至今的趨勢看，蔡英文部分地並選擇性地從“九合一”敗選中吸取教訓，因而在島內事務上尤其是經濟問題上“發力”，但效果是“西望長安——不見佳（家）”，事倍功半。因此，蔡英文極有可能會在台海事務上效仿陳水扁祭出“奇謀”，圖謀“突破”，走“陳水扁化”的道路。不過，由於當年陳水扁為爭取連任而“製造麻煩”時，蔡英文是陸委會主委，也深知這種謀略是一把雙面刃，弊大於利，並曾為此專門跑到華府進行“解釋”，因而可能會比陳水扁做得較為“技巧”些，盡量不要刺激作為其最大支持方的美國。



實際上，從蔡英文首度發表“元旦文告”，並針對兩岸關係提出“四個必須”、兩岸交流提出“三道防護”，就可研判她已經對兩岸關係事務的政策措施，作出關鍵性的調整。本來，在每年元旦日發表“元旦文告”，是台灣當局歷任領導人的“例行公事”，以發揮闡述政策，安民告示，激勵士氣的作用。蔡英文自二零一六年五月二十日就職之後不久，由於拒絕承認“九二共識”，導致台灣經濟發展欠佳，導致其“國民黨不倒，台灣不會好”旗號損毀，民意支持度也極為低迷，本應是利用發表“元旦文告”的機會，進行自我粉飾。但她卻是在二零一七年和二零一八年的元旦，都沒有發表“元旦文告”。可能是認為作用不大，說了也白說，民間仍然是不賣帳，因而“不屑一顧”。