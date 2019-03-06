英國與歐盟結束脫歐會談　無突破跡象

中評社香港3月6日電／眼見3月29日英國脫離歐洲聯盟的大限即將到來，歐盟主要談判人員巴尼耶與英國對口官員今天結束讓脫歐協議在英國國會闖關成功的最新一輪會談。



雙方釋出調解跡象後，一名歐盟官員告訴法新社，巴尼耶與英國檢察總長柯克斯在晚餐會晤了4個小時。這名官員說，記者將可聽取今天會面結果的簡報，但無法證實明天是否繼續會談。



路透社引述雙方消息人士說法報道，明天將繼續會談。一名歐盟官員說，這場會談進行得不順利。



巴尼耶2日說，歐盟準備提供進一步保證，以協助去年11月與英國首相特雷莎·梅敲定的脫歐協議能在英國國會闖關成功。



中央社援引報道，巴尼耶也表示，歐洲領導人將容許預定3月29日生效的英國脫歐出現短期“技術性”延誤，讓國會有時間正式批准最後協議。



巴尼耶與英國政府最高階律師柯克斯動身前往布魯塞爾時，巴尼耶在推特推文說：“我們決意要讓協議過關，實現英國脫歐。”柯克斯尚未發表評論。



巴尼耶訪問英國讓談判出現一些希望，認為雙方將可找到解決方法，包括關於愛爾蘭邊界的邊境保障措施，這是支持脫歐國會議員主要癥結點。



特雷莎·梅發言人今天稍早表示，雙方處於談判的“關鍵時刻”。



巴尼耶現身英國被視為至關重要，因為他最終將對英國脫歐協議與愛爾蘭邊境保障措施提供法律意見，將影響關鍵的支持脫歐議員是否批准脫歐協議。



歐盟認為邊境保障措施是一項保證政策，以讓歐盟成員國愛爾蘭和英國北愛爾蘭地區的邊界保持開放，並維持愛爾蘭的和平過程。