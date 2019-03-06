鄭文燦訪美入白宮　綠黨議員讚創造歷史

鄭文燦訪美，在臉書po上進入白宮的照片，他背後那張畫像是Cordell Hull，小羅斯福總統時期的國務卿。(照片：鄭文燦臉書) 中評社台北3月6日電／民進黨桃園市長鄭文燦正在美國訪問，他昨日在臉書上PO了一張進入白宮的照片，還用hashtag說：“白宮原來這麼大”。此行，鄭文燦也到美國國務院，與亞太事務代理副助卿史墨客Hanscom Smith、國務院台灣協調處處長何樂進Jim Heller會面，討論如何讓台美之間的商業、文化關係，更加緊密發展，深化台美友誼。



綠黨桃園市議員王浩宇轉發，並說，“台灣旅行法”通過後，鄭文燦是第一個走進白宮的台灣重要官員，上一次，現任的台灣重要官員進入白宮會晤官員，已經是台美斷交前的事情了，他大讚“默默的，鄭文燦創造了歷史。”，但打開電視，還是韓國瑜、韓國瑜、韓國瑜，這麼重要的新聞都沒有人報道。



桃園市長鄭文燦於2月28日到3月11日訪美，訪問期間也在臉書發出行程活動內容。鄭文燦發文說，到華盛頓特區會晤白宮、國防部及國務院的官員，並介紹在白宮的照片說，他背後的那張畫像是Cordell Hull，小羅斯福總統時期的國務卿，也是聯合國的推手，1945年獲得諾貝爾和平獎，表揚他對成立世界組織的努力。



鄭文燦說，史墨客的另一半是台灣人，何樂進的妻子也曾在台北學中文，他們對台灣都非常熟悉。我們聊著如何讓台美關係更加緊密，同時，我也感謝他們對台灣的支持。



王浩宇則發文暗諷中國國民黨高雄市長韓國瑜，有些人，每天說大話、吹牛，用嘴巴拼經濟，靠著媒體吹捧而佔據媒體版面，被當成神一樣。有些人默默地做、努力的做、生病也不敢請假，努力的為城市打拼，卻不一定能夠得到媒體的親睞，只能繼續默默的努力。作為桃園人，很榮幸我的市長是後者。



網友對王浩宇的發文，也提出各種看法及問題，“鄭文燦會說英文嗎”、“連小英都沒進去，胖周瑜穩了？”、“奇怪議員是監督市長還是專門抱市長大腿呀？專捧LP”。“朱立倫有見了誰嗎？比鄭胖子還沒存在感”、“胖周瑜默默進白宮，反觀高調被放鳥的”。