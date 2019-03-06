李小加易會滿齊發聲：做大餅利雙方　

港交所行政總裁李小加接受本報採訪時指，餅越做越大對香港只會有好處。 中評社香港3月6日電／上交所設立科創板，是近期中國證監會牽頭的“頭等大事”，有不少人直呼這是要搶深圳和香港資本市場的生意。在昨日十三屆全國人大二次會議開幕式後，對於“搶生意”的說法，中證監主席易會滿和港交所行政總裁李小加的觀點出奇一致——即做大市場對於大家來說都是好事。李小加在接受本報獨家採訪時指出，每個市場都會尋求自己的發展，餅越做越大，對於香港來說只會有好處不會有壞處。他又稱，別人有好事的時候要有好心態，才能夠共同發展。



香港商報報道，李小加表示，市場做大對於香港來說只會有好處而不會存在壞處。他認為，各個市場都在尋求自己的發展，而且餅越做越大，未來隨內地資本市場發展加快，大家的投資意識加強後，對於香港只會帶來好處。他強調，不存在滬港深三地扮演什麼角色定位的問題，市場發展肯定會存在很多互補的機會。



李小加直言，多年的事實證明都是如此，沒有必要把這兩件事人為地放在一起。“大家應該積極思維，不要用一種別人好了，自己就不好了的思維。”他續稱，別人有好事的時候，應該有一種好心態去看待，這樣才能夠共同發展。



昨日會議間隙，易會滿接受媒體訪問時亦表達了類似的觀點。此前，他曾在國務院新聞辦舉行的記者會上專門就設立科創板的工作進展答記者問，惟科創板試點後的經驗是否會複製推廣也頗為外界所關注。易會滿稱，科創板是註冊制的試驗田，將會不斷總結經驗，進一步論證後推廣至其他板塊。



被問及設立科創板並試點註冊制是否存在會和香港搶生意的問題，“這個話不好說，應該是有利於雙方的合作和發展，都是市場的一個機會，把蛋糕做大了是好事情。”易會滿說。



股市連續上漲是市場行為

