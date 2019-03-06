中山大學－－大灣區頂尖高校

位於廣州的中山大學是大灣區內頂尖的內地院校 大灣區內頂尖的內地院校，當屬位於廣州的中山大學。它由世紀偉人孫中山先生創辦，有著一百多年辦學傳統，是國家教育部直屬綜合性重點大學，國家“985工程”、“211工程”重點建設高校，綜合實力穩居全國頂尖高校之列，今年排第八。在世界三大權威大學排行榜亦穩居前列。



按照基本科學指標數據庫（ESI）統計，中山大學有18個學科進入全球前10%。其學科涵蓋人文科學、社會科學、自然科學、技術科學、工學、醫學等門類。目前，學校共有126個本科專業，並擁有全國頂尖及規模最大的附屬醫院系統。學校實行雙語教學和全英教學，吸納全球頂尖學術教研人員，近90%教師具有海外留學或者工作經歷。



港澳台生享彈性學分制



對於港澳台學生，中山大學會給予多項“優惠政策”，例如實行彈性學分制，不受學制約束；可申請免修思想政治教育科目、軍事教育課和軍事訓練。各學院採取與境內學生同班上課、個別輔導、或分別考試等辦法幫助學生完成學業。學校每年定期組織港澳台僑同學外出旅遊、舉行座談聯誼會、內地高校優秀學生訪問團等。學生自發創立社團組織“中山大學港澳台同學部”，促進港澳台學生與內地學生及其他高校的交流。（來源：大公報）