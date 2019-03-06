香港樓價假跌　已被證實

去年筆者強調過一個罕有的市場現象，市場三大購買力即上車、中國資金及財富效應都近乎被凍結。來到2019年，雖然香港經濟仍在貿易戰的陰霾中，但隨著三大購買力的逐漸恢復，樓市由去年過分調整到現在迅速回復了。



中資資金今年在回復正常流動之後，股市及樓市都得到一個很大的復甦，但值得留意的是，我們在M3（泛指總存款量）所見，近這兩個月都是出現了定期存款有明顯增加，在上年12月及本年1月份的按月增長分別是4.51%及1.54%，增加資金達2808億及1001億港元。筆者認為是購買力在市場悲觀情緒下去做了定期存款，這批強大的購買力，當市場樂觀的時候就有很大機會進入市場，所以市場的升勢應該只是剛剛開始。



去年筆者發表“樓價假跌”，有關定義是指下跌期間購買力是不斷積聚的，積聚了的購買力自然有釋放的時候，與1997年樓價下跌時購買力蒸發是有所不同的。來到今天，有關的觀點被印證是正確的了。



至於貿易戰，傳媒及網上普遍的言論其實並不中肯，甚至乎會蒙蔽及窒礙我們去分析一些市場消息的原意。筆者認為貿易戰中，中國是一個以守為攻的戰略考量，即使答允日後購買更多美國產品也好，其實中國是一個成長的市場，我們總會要買貨的，幫美國買只是滿足國民的需要而已。另外，中國想開放市場亦是成長到一個階段，擴大市場也是必經的階段，這些不能算是一個妥協的。



發起貿戰實為美債



至於美國刻意阻止中國成長，例如針對華為的行動，縱使能阻，也只是阻慢，並不能夠阻止或者扭轉華為超越的事實，阻止成長都要加上美國自己不要再退步，能夠重新進步才可以此消彼長令到美國優勢持續的。



不要說進步，美國要保持不退步，其實也必須要爭取中國兩方面的“援助”，一是要買債，二就是在匯率上配合的。



美國赤字“流血不止”是事實，赤字之下只有發債來填數這個也是事實，近年各國都有減持美債的趨勢這個也是事實。如果美國外債下跌的話，美國就要用自己的錢來買回美債，美國債價亦會因此而下跌的，當然國勢亦會因此而走下坡。



美元本來應該是下跌，這個是有借有還的結果。不過當美元下跌的時候，其他國家都不會放過這個機會，與美國同步量化的國家除了可以避免到在匯率上出現不利貿易的升值外，亦可以掌握到一個無償還代價的量化貨幣，因為不會因量化而出現匯率的升跌。但如此一來，市場上貨幣就愈來愈多，美元的使用量就會被稀釋，各國在依賴及被美國控制的情況下亦會淡化了。所謂貿易戰的真正目的，筆者認為就是買債和匯率上爭取中國配合。



我們應該要明白，一是美國並不在金融形勢上是強勢，第二是面對一個更大的量化貨幣潮，掌握資產是一個必須要做的風險部署。（祥益地產總裁 汪敦敬）



來源：大公報