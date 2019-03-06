發改委主任何立峰：今年經濟形勢穩中有進

3月6日上午，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就“大力推動經濟高質量發展”相關問題答記者問。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）3月6日上午，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就“大力推動經濟高質量發展”相關問題答記者問。何立峰表示，當前經濟形勢總體平穩、穩中有變、變中有憂，但是總體趨勢仍保持穩中有進。



以下為文字實錄：



新華社記者：我們注意到，2018年中國GDP同比增長6.6%，今年的《政府工作報告》提出了6%到6.5%的增速目標。這是否意味著和去年相比今年的經濟下行壓力更大？應該如何預判今年的經濟走勢呢？謝謝。



何立峰：在去年底的中央經濟工作會議上，習近平總書記對當前我國經濟形勢做了深刻的分析，並且明確提出了今年工作目標、思路和舉措。在昨天的《政府工作報告》中，李克強總理又全面總結了去年的經濟工作，分析了當前經濟形勢和今年要採取的十大舉措。我的理解，對於形勢的看法就是總體平穩、穩中有變、變中有憂，但是總體趨勢還是穩中有進的。



在穩的方面，《政府工作報告》已經列得非常多了，我個人認為，突出的有幾個特點，一是主要經濟指標穩定。全年主要經濟指標都運行在合理區間，GDP總量達到90.03萬億元。按照年平均匯率計算，大體上相當於13.6萬億美元，增長率達到6.6%，增量約為1.4萬億美元，增長幅度在世界前五大經濟體中位居首位。在去年經濟下行壓力大、全球經濟波動比較劇烈的情況下，中國能交出這份成績單，確實是非常不容易的，事非經過不知難。



還有一個突出的穩的特點，就是就業穩。全年城鎮新增就業1361萬人。第三個穩是1386萬人穩定脫貧。1.4萬億美元的GDP增量、1361萬人的新增就業、1386萬人的脫貧，這三個數字也只有在中國能夠實現。另外還有匯率穩、外匯儲備穩、物價穩等等。



進的方面同樣表現很多。首先，黨和國家機構改革的力度前所未有，但是進展非常平穩順暢。供給側結構性改革取得了新的更大的進展，特別表現在鋼鐵去產能、煤炭去產能又取得新的進步，提前兩年完成了“十三五”去產能的目標任務，並且由此帶動了其他相關產業提質增效，對結構調整起到了很大的帶動作用。

