與韓比初選民調？朱立倫低調只說會團結

前國民黨主席朱立倫接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天首度舉行“恭祝福德正神聖誕千秋”祭典，要角逐2020的前主席朱立倫也受邀出席，媒體詢問朱，將高雄市長韓國瑜放入黨內初選民調對比的方式好嗎？朱說，韓市長一直都是他的好朋友，彼此會同心協力，讓國民黨2020能重新執政。



至於是否向馬英九團隊借將？朱立倫說，沒有分馬團隊、朱團隊或者是吳團隊、王團隊，都是國民黨團隊，完成提名之後，一定是全部團結在一起。



這場祭典在國民黨中央黨部大門口舉行，由黨主席吳敦義擔任主祭，前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫都出席，前副主席王金平、林政則、陳鎮湘及現任副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌也出席，祭典結束後，吳敦義也邀請歷任前主席、前副主席至三樓會客室茶敘。



朱立倫接受媒體訪問時，被問到對於基層拱韓國瑜，無論未來韓是否意願參選2020，都先直接放進民調比較，這個方式好嗎?



朱立倫說，國民黨一定要團結一致，也一定會團結一致，每一位黨內先進，包括韓市長在內，都是黨內非常重要的資產，大家團結在一起。



至於韓國瑜的太太李佳芬曾說，害韓國瑜都是國民黨自己人?



朱立倫說，佳芬的講法可能有其依據，但畢竟他與韓市長的心情都是希望國民黨能度過這些風風雨雨，希望大家能夠團結在一起，最重要是台灣要走出困境，民眾最關心的經濟議題，韓全力拚經濟，國民黨也一樣，要給民眾願景與好日子。