特朗普又少一對手　前紐約市長不參加20大選

中評社北京3月6日電／美國總統特朗普2020年總統大選的連任之路上又少了一個對手。前紐約市長、億萬富翁邁克爾·布隆伯格當地時間周二（5日）在一份聲明中表示，他將不會參加2020年的美國總統大選。



綜合CNBC、新加坡《聯合早報》報道，77歲的前紐約市長布隆伯格在聲明中表示，面對眾多的民主黨候選人，他對獲得黨內提名的障礙“非常清楚”。



“我知道如何贏得競選勝利。每天當我看新聞時，我對總統辦公室的無能感到越來越失望。我知道作為一個國家，我們可以做得更好。我相信我會在大選中擊敗唐納德·特朗普，“布隆伯格在聲明中寫道：“但我很清楚，在民主黨眾多候選人中贏得提名是多麼的困難。”



此外，布隆伯格還強調，在“經過四年的混亂、干擾和欺騙後”，民主黨候選人在明年總統選舉勝出是至關重要的事。他表示，會將自己的雄厚財力，用在解決國家正在面對的“主要挑戰”上，包括氣候變化、槍械暴力、毒品和教育問題等。



據此前媒體報道，布隆伯格現年77歲，多次更換政治陣營。他早年隸屬民主黨，2001年加入共和黨，同年擊敗“老東家”候選人，成功當選全美最大城市紐約的市長，隨後兩次贏得連任。他2007年起以中間派身份參政，兩次提及參選總統的可能性。去年10月10日，他重新登記為民主黨人。



就在布隆伯格宣布不參加2020總統大選之前，美國前國務卿希拉里·克林頓4日也宣布，她不打算再次競選2020年的美國總統。



據俄新社3月5日報道，希拉里在4日接受美國“News 12”電視台採訪時表示，“我不參加競選，但我將繼續工作、發言、捍衛我的信念”。她還表示，沒有計劃競選州長或紐約市長。



（來源：環球網）