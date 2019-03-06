寧吉喆：為外資構建更好的營商環境

發改委副主任寧吉喆（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月6日上午舉行記者會，邀請國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就“大力推動經濟高質量發展”相關問題回答中外記者的提問。寧吉喆在回答記者提問時表示，外資是中國經濟的重要組成部分。2018年中國利用外資再創歷史新高。2019年，將堅持發展更高層次的開放型經濟，為外資構建更好的營商環境。



以下為文字實錄：



人民日報海外版記者：年初，寧吉喆副主任在接受採訪時稱，正在抓緊推進新一批的重大外資項目。我的問題是：能否介紹更多的新情況新進展？另外，今年還將採取哪些吸引外資的措施？謝謝。



寧吉喆：你這個問題很重要。外資是中國經濟的一個重要組成部分。2018年，在世界跨國投資復甦緩慢、國際貿易關係複雜多變的背景下，中國利用外資再創歷史新高，全年實際使用外商直接投資達到了1350億美元（不含銀行、證券、保險領域），增長了3%。同時，新設立的外商投資企業增長了將近70%，總理昨天在《政府工作報告》中也指出了。所以，我國繼續成為跨國投資的熱土。



2019年，我們將堅持開放發展理念，堅持對外開放基本國策，堅持發展更高層次的開放型經濟，在全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度的同時，還要加上正面鼓勵，再加上准入後的國民待遇，為外資構建更好的營商環境。這是什麼概念呢？負面清單加正面鼓勵，准入前國民待遇加准入後國民待遇。



一是縮減負面清單。將在農業、采礦業、製造業、服務業領域推出更加開放的措施，允許更多領域實行外資獨資經營。目前，已經啟動了再次修訂外商投資准入負面清單工作，在去年已經較大幅度放寬市場准入的基礎上，今年將進一步縮減外商投資准入負面清單，繼續在自貿試驗區進行擴大開放的先行先試。



二是擴大正面鼓勵。今年將發布新的《鼓勵外商投資產業目錄》，擴大鼓勵外商投資的範圍，充分發揮外資在傳統產業轉型升級、新興產業發展和區域協調發展中的作用。對於鼓勵類項目將繼續享受進口設備免征關稅、工業用地優惠政策，西部地區鼓勵類項目繼續減按15%徵收企業所得稅。



三是准入前後都實行國民待遇。我們正會同有關部門和各地方，全面清理外商投資准入負面清單之外領域的對外資單獨設置的准入限制，確保市場准入內外資標準一致，這就是對外資實行准入前國民待遇。同時，推進在政府採購、標準制定、產業政策、科技政策、資質許可、註冊登記、上市融資等方面給予外資企業公平待遇，這就是對外資實行准入後的國民待遇。



四是促進外商投資便利化。你剛才提到的問題就是要給外資項目以便利的服務，我們正在會同相關部門和地方簡化備案等管理程序，開展重大外資項目服務和推進工作。目前，已推出沈陽華晨寶馬、上海特斯拉、惠州巴斯夫、惠州中海殼牌、西安三星閃存芯片、嘉善沃克斯鋰電池等兩批重大外資項目，當然還會有第三批。主要在新能源、先進製造及石化、電子信息等領域，給予用地、用海、用能、規劃等支持，加快環評審批進度，以此發揮示範作用，引導各地優化服務，進一步提高投資便利化程度。



五是要依法保護外資權益。十三屆全國人大二次會議即將審議的《外商投資法》草案，確立了外商投資促進和保護制度，明確規定國家依法保護外國投資者和外商投資企業的知識產權，不得利用行政手段強制轉讓技術，這必將為外商投資權益提供更全面、更有力的法治保障。立法通過後，我們將狠抓遵照執行。謝謝。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 張西特）



