印度又大手筆購俄武器：30億美元租核潛艇

圖片來源：網絡 中評社北京3月6日電／“印度將花費30億美元，從俄羅斯租借第二艘核潛艇。”俄軍工領域消息人士5日證實了俄印軍事合作的這個大手筆。



《俄羅斯報》5日稱，印度和俄羅斯可能將於3月7日就印方租用俄羅斯“阿庫拉”級攻擊核潛艇簽署政府間協議，這艘核潛艇預計於2025年交付，租期為10年。這是繼去年印度與俄羅斯簽署金額高達55億美元的S－400防空導彈系統合同後，俄羅斯獲得的軍事合作最大訂單。報道披露，早在2013年，俄印雙方就開始租借核潛艇的談判。目前這艘潛艇位於北德文斯克造船廠內，俄羅斯總共建造了15艘該型核潛艇。印度《經濟時報》報道稱，俄羅斯將對這艘核潛艇進行全面升級改造，安裝印度的通信和探測系統，“升級後的核潛艇將如同全新的潛艇”。另外，這艘核潛艇在升級改造過程將吸收大量印度技術人員參與，印度方面可以從中獲得相當多的經驗，對於印度研發自己的核潛艇是十分有益的。



俄“軍事觀察”網站5日稱，這不是印度首次向蘇聯或俄羅斯租用核潛艇。1988年，印度曾從蘇聯租用一艘“查理”級核潛艇，租期3年，印度對該潛艇非常滿意。2012年，印度又以9億美元的價格從俄羅斯租用一艘“阿庫拉”級核潛艇，租期10年。報道稱，印度計劃將該核潛艇的租約延長至2027年，直到新租借的核潛艇完成測試交付印度海軍。雖然印度租借的俄羅斯核潛艇只裝備常規武器，但它可讓印度在該地區擁有重要的戰略優勢。核潛艇能在水下停留數月，很難被發現，這對敵人來說是極大的威懾。



（來源：環球時報）