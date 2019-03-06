徵召韓出戰？馬：優秀黨員參選我們都支持

馬英九接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天首度舉行“恭祝福德正神聖誕千秋”祭典，受邀出席的前主席馬英九，對於國民黨不排除徵召高雄市長韓國瑜出戰2020一事表示，目前沒看到相關具體作法，基本上優秀黨員參選我們都支持，一旦提名人出現，我們也會全力支持。



這場祭典在國民黨中央黨部大門口舉行，由黨主席吳敦義擔任主祭，前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫都出席，前副主席王金平、林政則、陳鎮湘及現任副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌也出席。



整個祭典過程僅約5分鐘，結束後，吳敦義也邀請歷任前主席、前副主席至三樓會客室茶敘。



馬英九接受媒體訪問時，對於是否支持朱立倫參選2020表示，國民黨正要進入初選階段，所有優秀黨員參選他都支持也祝福，今天到黨部，吳敦義去年選舉花很多心血，終於讓我們大勝，非常值得肯定，因此初選過程中，對優秀黨員我們都支持。



至於吳敦義接受媒體專訪時，被問到是否可能將馬英九擺進不分區“立委”第一名，吳說會好好考慮一事，馬英九笑笑地說“我沒聽過。”



媒體問到對於基層拱韓國瑜出戰2020？馬英九說，目前為止沒有具體情況需要評論。而王金平想約他見面？馬也說，現在為止沒有接到他的聯繫。



另外是否有朱立倫借將的狀況，馬英九也回說，他沒特別跟我講。