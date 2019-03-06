何立峰：形成強大國內市場有必要也有可能

發改委主任何立峰答記者問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）3月6日上午，十三屆全國人大二次會議新聞中心在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就“大力推動經濟高質量發展”相關問題回答中外記者的提問。何立峰在回答記者提問時表示，中國有龐大的生產資料消費市場，也有非常龐大的生活資料消費市場。中國形成強大國內市場有必要也有可能。



以下為文字實錄：



中央廣播電視總台央視記者：我的問題是，現在大家都非常關心在外需走弱、國內消費放緩的形勢下，中央經濟工作會議提出要促進形成強大的國內市場。請問強大的國內市場有哪些維度？我們應該怎麼去理解？另外，今年具體有哪些實招？謝謝。



何立峰：在去年中央經濟工作會議上，習近平總書記提出要促進形成強大國內市場。在昨天的《政府工作報告》中，李克強總理用專門一個章節講促進形成強大國內市場，可見這個問題非常之重要。



從我個人理解，中國是擁有近14億人口的大國，市場主體據不完全統計達1.1億戶，其中有企業3470多萬戶，這就說明中國有龐大的生產資料消費市場，也有非常龐大的生活資料消費市場。



首先，新產業、新業態、新模式發展是一個增長非常快的市場。2015年到2017年的統計數據表明，經濟發展新動能指數年均增幅達到28%，“三新”經濟（新產業、新業態、新模式）增加值占GDP的比重已經達到了15.7%。



第二，傳統產業特別是傳統製造業改造升級是一個潛力巨大的市場。現在規模以上工業企業總資產超過110萬億元，按照正常的設備更新改造升級，本身就是一個非常龐大的市場，再叠加不斷快速發展的科技包括互聯網等影響，設備更新改造升級的速度還會進一步加快，市場空間是巨大的。



第三，中國新型城鎮化正在加快發展。現在全國有600多座城市，400多座是大中城市，其他是小城市。去年常住人口城鎮化率達到59.58%，城鎮化率每提高一個百分點，就有近1400萬人從農村轉入城鎮，不僅增加城市公共服務設施投入，也會釋放巨大的衣食住行等消費需求，同時為補齊發展短板，加快棚戶區改造，加快城區老舊小區改造等等，都將進一步釋放巨大的潛在市場。



第四，城鄉居民消費水平、消費能力、消費意識在不斷增強。例如，養老是下一步要大力推動的服務性產業，撫幼也是個非常龐大的產業，需求量非常之大。現在私人汽車保有量超過兩億輛，還有幾億台冰箱、電視機、洗衣機等等，每年更新和普及都有巨大的市場。現在家用電器、汽車等新技術發展很快，新產品不斷推出，更新的速度還會加快。

為促進形成強大國內市場，在中央經濟工作會議之後，國家發改委先後會同相關部門圍繞八個重點領域研究制定促進形成強大國內市場的政策措施。發改委還在組織研究鼓勵舊汽車舊家電回收、大力發展循環經濟的行動方案。促進形成強大國內市場的相關政策措施出台之後，我們將抓緊組織實施。



因此，中國形成強大國內市場有必要也有可能。我們相信，只要認真落實好“鞏固、增強、提升、暢通”這八字方針，深入推進供給側結構性改革，不斷提供更多高品質高質量的產品，不斷提供高品質高質量的服務，國內市場會越來越強大，必將促進更好地解決新時代社會主要矛盾，促進經濟平穩健康可持續發展。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 毛成勛）