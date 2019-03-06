安倍：金特會兩度提及綁架問題，這就是成果

圖片來源：網絡 中評社北京3月6日電／日本首相安倍晉三3月5日在參院預算委員會會議上強調，上月美朝領導人第二次會談時，美國總統特朗普曾兩度向朝鮮勞動黨委員長金正恩提及了“綁架問題”。安倍稱：“我想金正恩委員長也了解了美國這般重視。應該已切實傳遞，我認為這是成果。”



據日本共同社報道，安倍還稱，雖然在2018年6月的美朝領導人第一次會談上，特朗普也談及了“綁架問題”，但此次第二次會談是在一對一的會談中提及，晚餐會上也進行了認真的討論。安倍表示，“展開了迄今沒有的事。”



安倍表示將完全履行聯合國對朝制裁，同時稱“將從為解決綁架問題什麼是最有效的觀點出發，認真研究對策”。



實際上，日方一直提及的“綁架問題”是指朝鮮被認為於1977年到1988年多次在日本本土以及歐洲綁架日本人事件。2002年9月，朝鮮已故最高領導人金正日在日朝兩國領導人平壤會晤時親口承認，在20世紀70年代，朝鮮曾在日本沿海地區綁架過多名日本人，這些人專門用來教授朝鮮特工日語及日本日常生活習慣。隨後一份20多人的受害者名單出台，最小的受害者年僅13歲。綁架問題在日本引起軒然大波，日本國內要求徹查名單上其他受害者的真實下落，同時懷疑同一時期失蹤的其他日本人是否也遭朝鮮綁架，人數大約為70人左右 。



1977年9月至1983年6月有11名日本人先後失蹤、爾後又證明仍生活在朝鮮。日本警察廳公布的此類案件共8起。其中10人是從日本本土失蹤的。2002年10月15日，5名遭朝鮮綁架的日本人獲准“臨時”回日本兩個星期。但是他們到日本後就一直滯留下來，而他們的配偶和子女仍然留在朝鮮。



不過，圍繞上述問題，朝鮮方面曾多次告知日本相關事宜已經“解決”。2018年4月，朝方再次以非正式渠道向日方重申，“綁架問題”已經解決，與朝方以往立場保持一致。



（來源：環球網）