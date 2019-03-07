兩會專訪：洪為民談大灣區與香港發展機遇

港區全國人大代表洪為民（中評社 秦正陽攝） 中評社北京3月7日電（記者 秦正陽）2019年全國兩會即將於3月在北京召開。日前，港區全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民在接受中評社採訪時表示，當前粵港澳大灣區發展面臨的最嚴峻問題在於缺乏“灣區本位”的意識，大灣區內各個城市要真正建立起合作共贏的思維。



他認為，香港融入國家發展大局的機遇期僅在未來10年，如果能抓住機遇，則香港在未來40年仍將在國家發展進程中扮演貢獻者和得益者的角色。



對於香港經驗對於探索“一國兩制”台灣方案的意義，洪為民指出，我們在設計“一國兩制”的台灣方案時首先要全面地瞭解台灣，尤其是瞭解台灣年輕人、綠營、草根階層在想什麼。並用台灣老百姓聽得懂的語言解釋“一國兩制”。



全文如下：



中評社：今年的兩會上您將提出什麼建議？為什麼會有這樣的想法？去年兩會您提出的建議，是否已經得到回饋，以及一定程度上的落實？



洪為民：今天兩會計劃提出的建議：第一，建議港珠澳大橋汽車通關可以用手機預約，這樣就可以避免車流難以控制等問題。雖然這一點我在去年的建議中已經有所提及，但相關部門的回復不盡詳細。此前我曾給廣東省公安廳交通管理局發函建議此事，但可能當時他們在大橋通車前工作繁忙，因此沒有給我回復。現在是一個好時機來將這件事提上日程。



第二，我將建議頒發“大灣區卡”給經常往來於香港和內地的商貿、教科人員。按照現行法律規定，內地人士以旅遊簽證入境香港後，在理論上不可以工作，甚至連開會也不可以。但隨著大灣區的發展，兩地必然有更多人員往來。而有了“大灣區卡”，持有者就可以多次往返，並在香港短期居留，甚至在不拿工資的情況下短期工作。



對於我去年提出的建議，發改委等部門也給了非常詳盡的回復。其中最值得欣慰的是，我此前提出應設立大灣區秘書處，去年八月粵港澳大灣區建設領導小組已經在北京成立。

