俄羅斯暫停履行《中導條約》有何影響

中評社北京3月6日電／俄羅斯克里姆林宮新聞局4日表示，俄總統普京當天簽署命令，俄方將從命令簽署之日起暫停履行《中導條約》，直至美方修正違約行為或者該條約到期終止。俄總理梅德韋傑夫當天表示，普京此舉是對美方啟動退出《中導條約》程序的回應。



新華社報道，分析人士指出，俄方此舉意味著《中導條約》距離徹底廢棄又近了一步，雙方還會繼續博弈，但達成妥協的空間很小。



別無選擇



針對普京簽署暫停履約命令，美國國務院4日表示，準備與俄方就軍控問題進行談判，同時批評俄方依然沒有遵守《中導條約》。



美國國務卿蓬佩奧2月初在宣布美國啟動退出《中導條約》程序時表示，希望俄羅斯能重新遵守條約，並稱美國與俄羅斯將在未來6個月繼續就此展開談判。



俄國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基4日說，俄羅斯為拯救《中導條約》盡了最大努力，俄方不僅向美方提供了一系列解決方案，還採取了史無前例的行動來證明自己未違反《中導條約》。然而，俄方所有提議都遭到美方拒絕。現在球在美國那一邊，俄方不會再主動提出任何提議。



中國社科院俄歐亞所研究員李勇慧認為，俄美一直互相指責對方違約，美國認為俄方在生產《中導條約》禁止的武器，而俄方認為美國在歐洲部署的反導系統突破條約限制。雙方在《中導條約》上的談判餘地已經很小。



盤古智庫高級研究員梁亞濱認為，俄羅斯試圖保留《中導條約》，但如果美國非要逼俄羅斯加入軍備競賽，俄方別無選擇。



後果嚴重

