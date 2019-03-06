養老機構等級國家標準出台：將有五星級

圖片來源：網絡 中評社北京3月6日電／不少家庭在挑選養老機構時會犯難，究竟哪家靠譜、哪個性價比合適？近日，國家市場監督管理總局出台《養老機構等級劃分與評定》國家標準，填補了養老機構等級劃分與評定國家標準的空白，方便老年人挑選滿意的養老機構。



養老服務質量有了評價體系



隨著社會發展，我國養老服務需求快速增長，養老機構成為老年人社會化養老的重要方式。一直以來，由於缺乏全國統一的標準，養老機構質量建設缺乏規範化引導，社會對養老機構的質量評價也缺乏依據。據統計，截至2017年底，全國60歲及以上老年人口已達24090萬人，占總人口的17.3%。註冊登記養老機構2.88萬個，機構床位383.5萬張。民政部養老服務司處長李邦華表示，養老機構的服務質量直接關係到入住老年人的切身利益，直接關係到養老機構的生存與發展，直接關係到社會對政府監管工作的滿意度。



此次標準的出台如同“及時雨”，有效填補了養老機構等級國家標準空白，健全了養老機構分級標準體系，通過客觀、公正、透明的評價，引導養老機構提供優質服務。李邦華介紹，標準對養老機構等級劃分與評定提出102條要求，主要內容包括等級劃分與標誌、申請等級評定應滿足的基本要求與條件、等級評定、規範性附錄等。標準將養老機構分為5個等級，從低到高依次為一級、二級、三級、四級、五級。等級標誌由五角星圖案構成，等級越高，表明養老機構綜合服務能力越高。



“通過標準對機構進行客觀的等級評定，公示等級評定結果，可以降低信息不對稱的程度，方便有需求的老年人及其家庭做出選擇，”李邦華說，“這樣有利於更好地保護老年人合法權益，增強老年人幸福感和獲得感。”



“五星級”不是價格無上限



標準明確了養老機構申請等級評定應滿足的基本要求和條件，包括養老機構有效執業證明、工作人員應具備的要求或資源、空間配置、運營管理與服務、各個等級的養老機構應同時滿足的條件等。滿足了這些基本條件之後，養老機構可申請進行等級評定。等級評定總分為1000分，包括環境120分、設施設備130分、運營管理150分、服務600分。



計算出的分值不同，則對應不同等級的養老機構。養老機構評定得分不低於360分且每一項得分不低於該項目總分40%的，為一級養老機構，而五級養老機構則要求得分不低於900分且每一項得分不低於該項目總分90%。



評上五星級養老機構，收費是否會提高？對此，李邦華表示，價格是由市場調控的。如果屬於政府舉辦的養老機構，收費標準由發改部門核定，而社會經辦的養老機構價格由市場調節。價格的形成需要市場和老百姓認可，評上五星並不意味著價格可以無限提高，同樣養老機構也不會制定維持不了運營的過低價格。



養老院服務質量安全強制性國家標準將出台



在養老機構設立方面，民政部副部長高曉兵表示，民政部已通過老年人權益保障法的修訂，正式公布實施推動取消養老機構設立許可。取消養老機構設立許可後，監管標準將更為公開、透明，推動養老市場全面放開。



此次通過的養老機構等級國家標準是推薦性標準。高曉兵透露，未來兩年，民政部的工作重點是推進解決大城市中心城區養老的難題，啟動實施農村特別是貧困地區養老院改造提升工程和民辦養老機構消防安全達標工程。“民政部將會同相關部門制定確保養老機構服務質量安全的強制性國家標準，這將是我國第一部圍繞養老院安全基本要求的強制性國家標準。”高曉兵說。



（來源：海外網）