發改委主任何立峰：基礎設施投資以精准為重

發改委主任何立峰（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月6日上午舉行記者會，國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良主要就“大力推動經濟高質量發展”回答各方記者的提問。何立峰在答記者問時表示，基礎設施投資是國家經濟建設發展的重要部分，而政府在投資時則以精准為重。與此同時，發改委也會採取相應措施，幫助民間投資更加適應國民經濟發展。



以下為文字實錄



彭博新聞社記者：我的問題是關於基礎設施投資的。我們都知道，基礎設施是中國經濟增長中非常重要的一部分，今年對基礎設施投資沒有作明確的表述。請問基礎設施在今年經濟中的作用是什麼？另外，民間投資在其中的作用如何發揮？地方政府層面上，他們能夠如何進一步推動基礎設施的建設？謝謝。



何立峰：基礎設施投資一直是我們國家經濟建設發展過程當中一個很重要的部分，去年我們全社會固定資產投資增長速度是5.9%，比較以前年份速度有所下降，這也是由於受全球經濟下行壓力和我們自己企業在轉型升級過程當中各種深層次矛盾、困難、問題集中暴露叠加在一起，和綜合作用的在基礎設施投資方面的一個反映。我們說這是屬於正常的情況。



在整個固定資產投資當中，外商投資占的比重相對比較小一些。其次比較小一點的是政府投資，不完全統計，各級政府，包括中央預算內投資在內，各級政府投資總額在去年投資總額當中占比不到5%，主要是精准用於基礎設施、城市公共服務設施和社會民生短板這方面的投入。在這個過程當中，本身形成了一大批巨額的優質資產，而其中一部分優質資產具有流動性，包括地方政府在內，通過用PPP的方式等等來盤活它，成為新的投資資金來源，並且形成新的資產，實現資金到資產、到資本再到資金、到資產這方面的良性循環。



同時，各級政府的投資，我們是嚴格防止形成新的債務，嚴格防止“半拉子”工程。所以我們重點還是精准地用於在建工程，新開工的工程要服從服務於經濟社會發展的大局，也是屬於精准投資。我們不必要也沒有可能去搞“大水漫灌”，所以突出的是精准投資，並且實現我們產業政策的精准調控，拉動和撬動社會資本，主要是民間資本在國民經濟當中的投資。去年民間投資增長幅度是8.7%，比整個投資增長幅度高了2.8個百分點。整個民建投資占我們固定資產投資的比重已經繼續保持在百分之六十幾，去年是62%，其中的35%左右是投資於技術設備的改造和製造業的新建。所以製造業的投資占比超過1／3，而且它的增長速度又超過了整個民間投資增長速度0.8個百分點，增長速度是9.5%。所以，我們覺得民間投資跟政府投資緊密地結合在一塊兒，形成了我們國家基礎設施投資、公共服務設施投資、製造業投資等等方面的組合，今後還會繼續保持下去。



民間投資我們正在採取一系列措施，一是要降低准入門檻，擴大准入空間。二是幫助民間投資解決客觀存在的一些問題，包括融資的問題，包括各種建設過程當中需要政府部門服務的問題等等，來促進它能夠平穩健康的發展，共同推動我們國家固定資產投資和國民經濟發展相適應。謝謝。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張心怡 張爽 後援記者：張西特）

