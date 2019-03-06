連維良：深圳應為混改創造更多先行先試經驗

國家發改委副主任連維良（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）3月6日上午，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就“大力推動經濟高質量發展”相關問題答記者問。連維良表示，今年，發展改革委將按照黨中央、國務院部署，圍繞“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針落實年度改革任務；同時將打開“進”的大門，提高“改”的質量，保障“在”的權益，暢通“退”的通道，推動民營企業參與國有企業混合所有制改革。



以下為文字實錄：



深圳衛視記者：有評論認為，目前中國經濟增長乏力，破解困境的根本方法是深化改革開放。請問，今年經濟體制改革的著力點在哪裡？另外，我們也了解到去年深圳、上海成為國企綜合改革示範區，深圳也是民營經濟發展最活躍的城市之一，國家發改委對鼓勵支持民營企業參與國企混改有什麼樣的考慮？您希望深圳在這個過程當中發揮怎麼樣的先行示範作用？



連維良：感謝您的提問。改革是最強大的發展動力，習近平總書記在中央經濟工作會議上強調，要深化四梁八柱性質的改革，以增強微觀主體活力為重點，推動相關改革走深走實。昨天，李克強總理在《政府工作報告》中明確了深化經濟體制改革的具體任務。今年，中央全面深化改革委員會部署國家發展改革委承擔的年度重點改革任務近20項，發展改革委將按照黨中央、國務院部署，認真抓好落實，具體將圍繞“鞏固、增強、提升、暢通”這八字方針來展開。



一是圍繞“鞏固”推進改革。重點是“兩個深化、兩個推進”。深化投融資體制改革，深化價格改革，推進市場主體退出制度改革，推進國有企業資產負債約束制度改革，以更加有效的降成本、補短板、去產能、去杠杆。



二是圍繞“增強”推進改革。重點是“五個加大”，加大國有企業混合所有制改革力度，加大支持民營企業改革力度，加大產權保護改革力度，加大激發和保護企業家精神改革力度，加大優化營商環境改革力度。我們將新推出第四批一百家以上新的混改試點，將繼續推動甄別、糾正涉產權的冤錯案件，將明確企業家參與政策制定的規範化機制，在全國大中城市和國家級新區將全面展開營商環境評價。



三是圍繞“提升”推進改革。具體是“三個推進”，推進要素市場化改革，提升要素流動性；推進創新創業改革，提升產業鏈水平；推進服務業改革，提升服務業供給質量。經營性行業的發用電計劃將全面放開，增量配電改革試點將向縣一級全面延伸，將推進油氣管網運營機制改革，使上游的資源類企業實現公平接入、下游用戶實現公平享有。研究提出新一輪全面創新改革試驗方案，進一步加大服務業擴大市場准入的改革力度。

