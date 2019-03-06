寧吉喆：四方面促進消費平穩增長

發改委副主任寧吉喆答記者問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）3月6日，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就“大力推動經濟高質量發展”相關問題回答中外記者的提問。副主任寧吉喆回答記者提問時表示，去年消費的增長對經濟增長的貢獻已經達到了76.2%，連續六年成為經濟增長的第一拉動力。我國消費持續擴大的基本面沒有改變，消費轉型升級並帶動產業轉型升級、投資轉型升級，乃至整個經濟轉型升級是大勢所趨，長期看好。今年要從四個方面來促進消費的平穩增長。



以下為文字實錄：



經濟日報融媒體記者：去年以來，我國社會消費品零售總額同比增速出現了持續放緩，社會上對於這種現象提到了消費疲軟以及消費降級。請問您對此有何評論？另外，剛才何主任回答問題時談到了汽車和家電的市場潛力很大。我想知道，下一步我們在擴大家電和汽車消費方面會有怎樣的政策大禮包？謝謝。



寧吉喆：這個問題也很重要。消費在國民經濟和社會發展中發揮著基礎性作用，去年消費的增長對經濟增長的貢獻已經達到了76.2%，連續六年成為經濟增長的第一拉動力。



你剛才說的這個問題，去年社會消費品零售總額增速跟前年相比，確實略有放緩，但仍然增長了9%，這個速度也不算低。而且現在我們社會消費品零售總額當中，很多服務消費的零售額還不在其中。特別是要看到，我們的消費總量還是很大的，在整個國民經濟當中，剛才何主任說13.6萬億美元的總量當中，消費總量已超過8萬億美元。消費結構是升級的，反映消費結構升級的食品支出占整體消費支出的比重，前年就降到30%以下，去年是28.4%，達到了較高收入國家的水平。同時，服務消費的支出占的比重已接近50%，這都反映了消費結構的升級。因此，我國消費持續擴大的基本面沒有改變，消費轉型升級並帶動產業轉型升級、投資轉型升級，乃至整個經濟轉型升級是大勢所趨，長期看好。



關於今年促進消費平穩增長，中央經濟工作會議上，習近平總書記有明確的要求，李克強總理在《政府工作報告》當中，也就推動消費穩定增長提出了一系列的政策要求。今年要從四個方面來促進消費的平穩增長：



一是要落實促進消費的政策。今年1月份，國家發改委聯合十個部門印發了《關於進一步優化供給推動消費平穩增長 促進形成強大國內市場的實施方案》，在促進汽車消費、家電消費、綠色消費、信息消費、養老服務、體育賽事等方面出台了一些政策措施，《政府工作報告》當中提出的一系列政策措施，我們都要持續推動貫徹落實。



二是增強居民的消費能力。多措並舉促進城鄉居民增收，首先是穩增長保就業促增收，促進居民收入增長與經濟增長基本同步。再一個是簡政減稅降費促增收，使符合個人所得稅法減稅政策的約8000萬納稅人應享盡享優惠。還有一個是補齊公共服務短板促增收，今年財政基本民生投入只增不減，還要推動實施技能人才、新型職業農民、科研人員等重點群體增收激勵計劃，研究制定居民增收三年行動方案，深化收入分配制度改革。



三是擴大重點領域消費。要促進實物消費升級，推動老舊汽車報廢更新，繼續執行新能源汽車購置政策，加快開展“5G”商用部署，剛才你提到了家電，綠色家電消費要鼓勵支持。促進服務消費擴大，發展壯大旅遊產業，擴大文化電影娛樂消費的好勢頭，拓展體育健身健康消費新空間。剛才何主任也提到，要出台實施扶持養老照護服務、嬰幼兒照護服務的政策措施，這就是釋放滿足養老消費、育兒消費、家政服務消費的需要。促進城鎮消費提質擴容，加快推進老舊小區適老化改造，大力發展住房租賃市場。促進農村消費普及提高，健全農村流通網絡，支持電商快遞和優質產品下鄉。



四是改善市場消費環境。加強消費者權益保護，強化消費領域企業和個人信用體系建設，加強重要商品質量追溯體系建設，加大對銷售假冒偽劣產品行為打擊力度，建立健全旅遊等領域服務和收費的標準，推動便捷支付方式推廣升級，促進線上線下消費融合發展，讓群眾能夠放心消費、便利消費。當然，除了在需求方的政策措施和鼓勵引導外，在供給方也要採取有力的措施，順應市場新變化，多渠道增加優質產品和服務的供給，以供給側結構性改革發展舉措，來滿足群眾多層次、多樣化的消費需求。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 毛成勛）