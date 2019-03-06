連維良：將加快解決養老育幼發展短板

國家發展改革委副主任連維良（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）3月6日上午，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就“大力推動經濟高質量發展”相關問題答記者問。連維良指出，黨中央、國務院對城市養老院“一床難求”、托幼托育能力不足等問題高度重視。近期，國家發展改革委等18個部門將通過“增能力、提質量、優結構”等一系列綜合措施，加快解決養老育幼這個領域總量不足、質量不優、發展不平衡的問題。



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齊魯晚報齊魯壹點記者：剛才寧主任也提到了要促進養老育幼方面的消費，但是在我們採訪過程中了解到，在大城市養老院“一床難求”，城鄉嬰幼兒育幼方面的服務還有所短缺。想請問，發改委下一步在養老育幼方面有怎樣的政策考慮，來解決這“一老一小”的難題呢？謝謝！



連維良：您講到的“一老一小”問題是最大的民生，我們每個家庭都面臨這樣的現實問題。剛才何立峰主任在回答促進形成強大國內市場問題時，已經分析了這方面的潛力和要採取的措施。黨中央、國務院對城市養老院“一床難求”、托幼托育能力不足等問題高度重視。習近平總書記多次作出重要批示指示，李克強總理在昨天的《政府工作報告》中也講到了許多非常具體的措施。按照黨中央、國務院部署，近期，國家發展改革委等18個部門共同推動出台了一個民生領域補短板的行動方案，就是剛才何立峰主任講到的促進形成強大國內市場的八大措施之一，將通過“增能力、提質量、優結構”等一系列綜合措施，加快解決養老育幼這個領域總量不足、質量不優、發展不平衡的問題。



一是增加養老育幼服務能力。政府將加大中央預算內投資，進一步放寬社會資本准入，多措並舉增加服務供給。今後三到五年，將大幅度增加各類養老服務床位，通過城企聯動等方式，使普惠性養老床位增加一百萬張以上。實現幼兒園學位能力全覆蓋，其中普惠性幼兒園占比達到80%以上。大力發展嬰幼兒照護服務，加快支持建設一批示範性托育服務機構。



二是著力提升養老育幼服務質量。老人和孩子們的幸福，全社會都非常關心。人們最關心、最擔憂的是養老育幼的服務質量。所以，各相關部門將把提升養老育幼服務質量作為行業監管的重中之重，通過規範服務標準來提高質量，通過加強人才培養培訓來提高質量，通過完善支持政策來提高質量，通過加強信用監管來提高質量。

