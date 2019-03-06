星島：中央力穩就業　港亦可受惠

中評社香港3月6日電／總理李克強發表一份減稅近二萬億元人民幣的政府工作報告，並且首次把就業優先政策提升到宏觀經濟層面，再度反映中央為準備打好今年的經濟硬仗，對“穩就業”的高度重視。



星島日報今天社論說，李克強把今年經濟增長目標定於百分之六至六點五的區間，略低於去年的百分之六點六，合乎預期。中國經濟累積規模總量已超過九十萬億元，又處於發展重質的調控轉型階段，早已告別雙位數增長的飛躍年代，中央幾年前已經預告未來處於“L形”經濟發展，能夠維持到百分之六以上，已經不錯。



問題是面對美國保護主義抬頭，中國要“保六”都面對很大挑戰。李克強就形容今年環境更複雜、更嚴峻，要做好打硬仗的準備。



保政治穩定及內需增長



中國要突破中等收入國家發展瓶頸，倚靠的是促進經濟轉型和提升創新創富能力，走高增值路線，雖然今年報告不再提“中國製造二〇二五”計劃，避免刺激美國，但是工業升級的方向不變。短期措施，就透過減稅來降低企業經營負擔，以及透過種種措施提升企業的競爭力和融資能力。



更重要的是就業優先政策，首次提升到宏觀經濟層面，重要性等同於財政政策及貨幣政策。國家主席習近平早前提出經濟政策中的“六穩”，排第一位的就是“穩就業”，今年城鎮新增職位目標達一千一百萬個。



中美貿易戰已經導致部分廠家要裁減員工，而新一年又有大批畢業生投入市場，中央降低企業稅負，減輕成本，提高企業招聘意欲，以維持較低的失業率，對維持社會穩定和政治穩定極為重要。