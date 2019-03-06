聯合早報：應對貿易摩擦新常態

中評社香港3月6日電／美國總統特朗普去年在推特上寫道，美國與貿易夥伴國的貿易逆差高達5000億美元，因此貿易戰既好打，也容易贏。基於這個信念，美國向貿易夥伴國徵收懲罰性關稅，而受影響的國家也作出相應的報復措施。



聯合早報今天社論說，去年7月，美國與中國的貿易戰正式開打。同年12月1日，兩國領袖同意休戰90天，以解決兩國的貿易糾紛。特朗普恫言，如果美國無法獲得“公平貿易”的協議，他將在3月1日開始，把2000億美元中國商品的關稅從10%上調至25%，並考慮向所有中國商品徵稅。美國與中國分別是全球第一及第二大經濟體，兩國的貿易戰牽動了全球的神經。



不過，特朗普在上月24日表示，由於兩國的貿易談判取得進展，他延後加稅措施。美國媒體報道，特朗普與中國國家主席習近平可能在本月27日舉行峰會，以敲定最終的貿易協定。在這個利好消息推動下，全球股市全面上揚。



然而，美中兩國領袖的峰會是否能達致協議，目前還是一個未知數。上個月底，特朗普與朝鮮最高領袖金正恩在越南河內會談時，由於談不攏而抽身離場。特朗普表示，美中貿易談判如果沒有達致他的期望，他也隨時準備拂袖而去。



美中貿易存在巨大的逆差，因此美國在貿易戰方面，占據上風。在休戰期間，中國釋放善意，增加對美國農產品以及能源的入口。不過，美國的要求不止於縮小貿易逆差，還包括知識產權保護、強迫技術轉讓、非關稅壁壘以及匯率管理。



美國貿易代表萊特希澤在美國眾議院作證時說，只憑中國答應購買更多的美國產品，並不足以達成美中協議，協議必須包括“重大的結構性改變”，而且必須是可執行的。另一方面，中國則要求美國尊重它的發展權利，並指控美國渲染中國科技公司的安全風險。兩國在“結構性改變”問題上，顯然還存有很大的分歧。