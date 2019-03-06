華為網絡安全透明中心在布魯塞爾揭幕

中評社北京3月6日電／華為網絡安全透明中心5日在比利時首都布魯塞爾揭幕，通過這一中心可直接接觸到華為的源代碼。



布魯塞爾是歐盟主要行政機構所在地。據華為公司介紹，該中心立足歐洲，主要履行三類職能。第一，展示與體驗：展示華為從戰略、供應鏈、研發，到產品和解決方案的端到端的網絡安全實踐，包括5G（第五代移動通信技術）、物聯網、雲等華為產品和解決方案的網絡安全體驗。第二，交流與創新：與關鍵的利益方分享華為在網絡安全戰略、端到端的網絡安全以及隱私保護實踐，與業界合作夥伴共同探討和推動相關安全標準與驗證機制的建立，推動全行業在網絡安全領域的技術創新。第三，安全驗證服務：向華為客戶提供產品安全測試和驗證的平台與服務。



具體而言，通過這一中心可直接接觸到華為的源代碼——“我們皇冠上的明珠”，華為高級副總裁兼全球網絡安全和隱私官約翰·薩福克說。



華為副董事長胡厚崑在中心揭幕儀式上說，華為充分理解人們對數字世界中網絡安全問題的關切，“我相信，解決網絡安全問題的正確方式應始於相互理解，這也是我們今天在此設立安全透明中心的目的”。華為歡迎所有監管機構、標準組織和華為客戶充分使用這個平台，在安全標準、驗證體系和安全技術創新領域更密切地合作，共同提高整個產業價值鏈的安全性，推動建立基於驗證的信任。



“一個開放，繁榮的數字化歐洲，需要一個開放、與時俱進的網絡安全環境。歐洲已經出台了全球領先、公開透明的GDPR（《通用數據保護條例》）數據和隱私保護標準。我們相信，歐洲監管機構同樣有能力在網絡安全標準和監管機制上走在前頭。華為承諾與監管機構、運營商和標準組織等所有利益相關方密切合作，推動建立基於客觀事實和驗證的信任體系。”胡厚崑說。



（來源：新華網）