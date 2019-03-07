梁振英談《政府工作報告》：香港新機遇

梁振英總結發言（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）全國政協副主席、原香港特區行政長官梁振英3月6日上午現身香港52組討論會現場，全程非常認真地聆聽委員們關於總理《政府工作報告》的感想體會。會議接近尾聲時，梁振英總結發言，他坦言是自己特別報名想要來參加這場小組討論的，並且作為一個普通政協委員分享了他的幾點體會。



梁振英表示，習近平總書記11月12日在會見港澳各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時，充分肯定港澳同胞在國家改革開放進程中的作用和貢獻。習主席提出了四點希望，一是要更積極主動助力國家全面開放，香港居民作為中國公民一份子，應該更加積極主動，不要等國家號召。二是希望更加積極主動融入國家發展大局當中。香港澳門融入國家發展大局，是“一國兩制”應有之義，是改革開放的時代要求，也是香港澳門探索發展新路線、開拓發展新空間、增添發展新動力的客觀要求。三是要更加積極主動參與國家治理實踐。



梁振英也談了總理《政府工作報告》的心得體會，他說，香港可以做得事情很多。第一，報告中提到技術合同成交額去年增長30%以上。香港有很好的法治環境，高度國際化，香港做知識產權包括科技方面的知識產權，還有一個知識產權大會，都有很多律師事務所去參加。這對在座的很多法界代表來說，是一個很大的商機。



第二，報告中提到要深入貫徹依法治國。梁振英認為，香港法界應該積極主動參與國家治理體系。做這個工作不一定是為了錢，而為國家做貢獻。大家也看到，大灣區舉措中國家給我們香港居民的優惠，包括稅務方面的優惠。我們特區政府的稅收也不需要上繳，駐港部隊也不須收軍費。港英年代，我們一年要給他們好幾個億的軍費。所以，我們也應該多為國家想想，我們可以做些什麼貢獻？



第三，報告中提到擴大募集創新合作，梁振英認為我們完全可以發揮香港作為“一國兩制”底下的一個特別行政區有“一國”之內的“兩制”之便，很好的一個策略聯繫人，高度國際化，我們就可以為國家擴大國際創新合作。總理提到，“優化歸國留學人員和外籍人才服務。”我們是不是可以呼籲，包括我們自己的子弟、親戚都號召回來。除此之外，還有剛才王䓪鳴委員提到的職業教育，在這方面香港是走在前面的。不少的學生經常到外面去參加國際比賽，拿大獎回來。在職業訓練方面，我們如何投身國家在這方面發展上提供更多的借鑒。



第四，總理工作報告提到，“改革創新環境治理方式，對企業既依法依規監管，又重視和加強幫扶指導，對需要達標整改的人員合理過渡期，避免處理措施簡單粗暴。”對此，梁振英也有特別的感受，因為過去這段時間，很多香港企業家在內地的工廠，就像總理在工作報告說的，一些措施的處理受到了簡單粗暴對待。這個說明什麼？說明在我們政治體系，我們反映意見的渠道是完全暢通的，總理在工作報告提到這一點。



梁振英表示，作為人民政協工作的一份子，也作為香港居民。習主席對我們的新期望，以及大灣區規劃和《政府工作報告》都說明，我們不僅在香港層面，還是在國家層面，需要做、可以做、值得做的事情非常多。希望來自香港的各位朋友，一起來共同努力。

