選2020？吳敦義：4月初到5月初做決定

國民黨主席吳敦義接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天首度舉行“恭祝福德正神聖誕千秋”祭典，黨主席吳敦義接受媒體訪問時，針對是否參選2020一事首度表示，他會在4月初到5月初間做決定。他認為目前國民黨的初選期程既不會太早，也不會太晚，不必急在此時表態。



這場祭典在國民黨中央黨部大門口舉行，由黨主席吳敦義擔任主祭，前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫都出席，前副主席王金平、林政則、陳鎮湘及現任副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌也出席。



整個祭典過程僅約5分鐘，結束後，吳敦義也邀請歷任前主席、前副主席至三樓會客室茶敘。



眾人在茶敘後由吳敦義在黨中央黨部一樓接受媒體訪問，由於吳接受平面媒體專訪時有鬆口表示，他保留萬分之一的參選可能，今天媒體追問此事？



吳敦義說，他自己是不是參選，會在4月初到5月初間做決定，依照往例，凡是“立委”與“總統”合併選舉，將於2020年1月投票，因此依照過去程序與流程，國民黨大概是4月初左右公告，開放領表、請黨員連署，達到1萬5千人等連署門檻，5月初辦理登記，5、6月間完成大部分黨內部的初選機制，7月提報全國黨代表大會認可，推出正式候選人。



吳敦義強調，依照過去流程辦理，既不會太早，也不會太晚，應該就是這樣子，不必急在此時表態，希望在國民黨濟濟多士中能夠找出合適的候選人，就像縣市長、議長、補選“立委”人選一樣，會很謹慎、公正來處理。