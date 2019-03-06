美軍提前報廢超級航母？美媒：省三百億美元

圖片來源：網絡 中評社北京3月6日電／美國《防務新聞》4日披露，五角大樓近日放出風聲，竟然準備放棄對“杜魯門”號超級航母的中期大修，讓這艘至少還能用25年的航母提前“報廢”，此舉目的何在引發美國上下的各種猜測。



“中年航母”提前下崗



《防務新聞》4日稱，美國軍方準備取消“杜魯門”號的中期大修計劃，不再為該航母添加核反應燃料棒，而是逐步讓它退役，以節省運營經費。美國《國家利益》網站披露，在3月提交的2020財年預算中，美國海軍將提出讓“杜魯門”號提前25年退役的計劃，如此一來，可在25年內為海軍省下300億美元經費，資金可以用於其他優先事項。五角大樓透露，這一決定是為採購兩艘新型“福特”級航母而做出的妥協。



美軍提前退役現役航母的決定，將直接導致相當長時間裡美軍可用航母數量從11艘減到10艘。這讓國會方面大為惱火。美國國會早已立法，規定現役航母不得少於11艘。民主黨參議員蒂姆·凱尼表示，他聽到這一消息時完全無法理解，把還能用25年的航母提前退役，“根本就是浪費”。眾議院軍事委員會海軍和力量投送小組委員會主席喬·考特尼表示，“絕對不會通過讓‘杜魯門’號退役的任何提案”。



五角大樓以退為進？



1996年下水、1998年入役的“杜魯門”號是美國“尼米茲”級核動力航母的第8艘，因為相對“年富力強”，它近年頻繁在全球各大熱點地區出沒。去年完成最後一次海外部署後，該航母返回美國本土，原計劃於2024年進行中期大修，為航母核反應堆堆芯重新裝填燃料，確保航母正常服役50年的壽命周期。一旦錯過中期大修，“杜魯門”號將無法更換核反應堆燃料棒，一旦核反應堆停止運作一段時間，等待該航母的命運就只有停用並退役。



但美軍當真會退役這艘“中年航母”嗎？美國《戰區》網站稱，航母“中期大修”是一個極其複雜的工程和建造項目，涉及美國40個州的680多家供應商。負責建造維護航母的紐波特紐斯造船廠警告說，僅僅是延遲正常的航母中期大修，就有可能迫使船廠裁減1200個工作崗位，影響建造航母的工業基地的運行穩定性，給繼續建造海軍和艦隊的能力帶來風險。另外，如果削減現役超級航母數量，美軍就不得不混合使用超級航母和搭載F－35B的兩棲攻擊艦，通過輕重搭配的方式，維繫足夠的海空作戰力量。這樣的拼凑組合，必然將損害美海軍的利益。



《防務新聞》分析稱，五角大樓實際是在玩以退為進的把戲，故意放棄優先選項的預算項目，向政府施壓，達到變相要求追加預算的目的。在奧巴馬任期，五角大樓就曾提議讓1992年入役的“華盛頓”號航母提前退役以削減成本。為防止與國會發生爭執，當時美國政府做出妥協，表示願意追加預算。這一次把“杜魯門”號作為“討價還價的籌碼”以爭取更多預算，不過是美軍“故技重施”。



美軍預算永遠不夠用？



美國《華盛頓時報》批評稱，在近期爭取預算的大戰中，美國各軍種在“哭窮”上都使出渾身解數。美國海軍宣稱將提前退役主力航母、延期購買兩艘核潛艇，空軍叫囂要購買性能落後的F－15X戰機，理由是F－35隱形戰機產量太慢，補不上現役戰機的退役缺口。



美軍研究專家許述5日告訴《環球時報》，五角大樓總是宣稱“入不敷出”，主要是源於美軍全球化部署和過高的軍備標準。美軍目前不僅在反恐戰爭中泥足深陷，還要保持大國競爭的絕對領先軍力水平，長期維持著全球最大的核武器庫和數量最多的航母遠征群、海外300多個軍事基地。資源的巨大投量減不下來，更難以調整未來目標，正所謂“有限的軍費預算，永遠無法滿足無限的任務需求”。



（來源：環球時報）