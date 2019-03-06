寧吉喆：阿拉伯國家是“一帶一路”好夥伴

國家發展改革委副主任寧吉喆（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）3月6日上午，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就“大力推動經濟高質量發展”相關問題答記者問。寧吉喆表示，五年多來，共建“一帶一路”已經取得重要進展和顯著成效，主要體現在“五通”等五個方面，阿拉伯國家始終是中國推進共建“一帶一路”合作的友好夥伴。



以下為文字實錄：



中阿衛視記者：我們很關心“一帶一路”國際合作，請問2019年中國在推動“一帶一路”國際合作方面還有哪些新的考慮？是否會與阿聯酋及其他阿拉伯國家開展更多的合作？



寧吉喆：你這實際是兩個問題，一個是“一帶一路”建設，一個是中國和阿拉伯國家在共建“一帶一路”框架下的合作。大家都知道，2013年，習近平主席提出了共建“一帶一路”的宏偉倡議。“一帶一路”倡議是共商共建共享的倡議，是和平發展的倡議，是經濟合作的倡議，是推動構建人類命運共同體的倡議。五年多來，共建“一帶一路”已經取得重要進展和顯著成效，這主要體現在“五通”上：



一是在政策溝通方面，中方已經與123個國家和29個國際組織簽署了171份合作文件，其中既有發展中國家，也有發達國家，有國際組織，還有不少發達國家的公司、金融機構，與我合作共同開拓第三方市場。



二是在設施聯通方面，中老鐵路、中泰鐵路、雅萬高鐵、匈塞鐵路等扎實推進。上上星期，我還到中老鐵路去調研，前幾天我在北京邀請泰國的交通部長、老撾的交通部長在一起研究中老鐵路和中泰鐵路的連接問題。瓜達爾港、漢班托塔港、比雷埃夫斯港、哈利法港等進展順利。到今年2月底，也就是前幾天，中歐班列累計開行數量已達到1.4萬列，這還不包括中國到中亞地區的班列，前幾天也在這方面開了專題會。



三是在貿易暢通方面，過去五年，我國與“一帶一路”沿線國家貨物貿易總額超過6萬億美元。去年，中方對“一帶一路”沿線國家直接投資156億美元。中白工業園、中國－阿聯酋產能合作園區、中埃蘇伊士經貿合作區等穩步推進。

