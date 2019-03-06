政協台聯委員建議：設立兩岸民間共同智庫

政協全國台聯委員開會討論。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月6日電（記者 黃文杰）十三屆全國政協全國台聯界別委員上午開會討論國務院總理李克強的政府施政報告，委員們深入討論大陸對台政策，議題圍繞大陸國家主席習近平《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話精神，認為兩制台灣方案有利於兩岸和平，現階段可以成立或透過民間智庫持續推進，並參考港澳一國制度，找出最合適台灣方案。



全國台聯界別委員進行小組會議，由全國政協港澳台僑委員、全國台聯黨組成員、副會長楊毅周擔任召集人，十四位全國台聯委員都出席，每個人都暢所欲言。



首先發言是楊毅周，對於總理工作報告感想，最大使命就是“講好中國故事”，他肯定習近平《告台灣同胞書》發表40周年紀念會的精神講話，充分說明祖國和平統一思想，是兩岸和平統一的“重中之重”，一起努力深化兩岸融合發展。



楊毅周坦言，今年台灣將進入選舉，兩岸關係會很緊張，可以知道蔡英文與民進黨用不負責任講話，故意牟取自己選舉利益，召喚“台獨”民粹主義，支持蔡英文“台獨”選舉，不惜製造兩岸緊張對立，但是大陸會持續深化兩岸融合發展，堅持反對“台獨”立場不變，推動兩岸和平發展。



中共十九大代表、福建省台聯會長、全國台聯副會長也是政協全國台聯界別委員副召集人江爾雄表示，民進黨蔡英文上台，肆無忌憚破壞兩岸和平，兩制方案被汙名化與妖魔化，事實是，一國兩制和平統一，兩制是政治正義性，統一也是正道，以最大誠意謀求政治正義，謀求以和平方式解決台灣，但也不會放棄任何選項，堅決反對和遏制“台獨”分裂圖謀和行徑，不允許任何勢力破壞國家主權和領土完整。



全國政協委員李大壯會中提案“設立兩岸民間共同智庫”，設立一個非營利性的民間研究機構，並邀請海峽兩岸和港澳的有識之士共同參與，一起對兩岸共同關心的各種議題進行全面、深入的探討與研究。



他也認為，以此為海峽兩岸及港澳的專家學者，搭建一個便於直接對話和深度溝通的交流平台，通過研究工作，促進兩岸民主協商，增進島內社會共識，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。



這個提案獲得不少委員認同，全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝也支持民間共同智庫概念，有助於“兩制”台灣方案的探索。