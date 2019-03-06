何立峰：大湾区要大力创建国际科创中心

国家发展改革委主任何立峰回應記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）3月6日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，邀请国家发展改革委主任何立峰，副主任宁吉喆、连维良就“大力推动经济高质量发展”相关问题答记者问。



何立峰表示，粤港澳大湾区建设领导小组正在抓紧细化具体工作方案，重点有两大方面：一是要在创建国际科创中心方面，力度要进一步加大。二是重点推进有利于港澳居民进出內地和到內地发展的便利措施。



以下为文字实录：



凤凰卫视记者：我关注的问题是粤港澳大湾区建设的问题。我们早前看到《粤港澳大湾区规划纲要》已经公布了。今年会採取哪些重大的举措去落实这个纲要去推进大湾区的建设？另外，香港和澳门在整个过程中要怎样发挥作用，怎样发挥好自己的作用？谢谢。



何立峰：2月18日，黨中央、国务院正式公布了《粤港澳大湾区规划纲要》，我们正在按照部署抓紧推进“1＋N”规划体系、“1＋N”政策体系的顶层设计。3月1日，韩正副总理主持召开了粤港澳大湾区建设领导小组第二次全体会议，对今年落实好规划纲要的各项工作进行了全面部署，提出了明确要求。最近，我们领导小组办公室正在抓紧细化具体工作方案，一项一项抓好落实。做好领导小组全体会议布置的各项工作，重点有两大方面：



第一个方面，要在创建国际科创中心方面，力度要进一步加大。在硬件建设方面，一个是香港和深圳靠近的河套地区，大体上3.89平方公里，要加快规划，主要是深圳方面配合香港方面，时机条件成熟以后推进建设。另一个是横琴，珠海方面要密切配合澳门方面，加快科技创新中心的建设。同时，在广州、深圳到香港、澳门，要建设国际水平的科技创新走廊。除此之外，我们要支持中国科学院创办的香港创新研究院。还有其他一些涉及到科技创新方面的重大举措，要继续大力推进。粤港澳大湾区，包括广东大湾区的九个市和香港、澳门，都有比较好的基础，三地密切配合，将产生“1＋1＋1远远大于3”的效果。

