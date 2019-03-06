連維良：對學術不端人員評優評獎一票否決

國家發展改革委副主任連維良（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）3月6日上午，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就“大力推動經濟高質量發展”相關問題答記者問。連維良表示，目前已通過制度建設、專項治理等舉措有力加強了誠信體系建設，在科研領域全面推行誠信承諾制度，對學術不端人員，在承擔項目、評優評獎上一票否決，下一步將通過“三個著力”爭取標本兼治。



以下為文字實錄：



中國改革報改革網記者：我的問題是，一年一度的“3.15”即將臨近，每年“3.15”晚會都會曝光一批假冒偽劣產品和不法黑心商家，但似乎此類失信問題年年嚴打卻屢禁不止。請問發改委作為信用建設牽頭部門，將採取哪些有力舉措從根本上扭轉失信問題高發的態勢？謝謝。



連維良：“3.15晚會作為媒體監督、社會監督的一種生動方式，為全社會誠信體系建設發揮了非常重要的作用。您講到的失信問題屢禁不止，這正是當前全面加強社會誠信體系建設要著力解決的問題。



黨中央、國務院對加強社會信用體系建設高度重視，推動出台了加強誠信體系建設的一系列法律法規、專項規劃和政策文件，特別是去年以來，集中部署推動了19個領域的失信專項治理，通過加大失信曝光和失信聯合懲戒力度，取得了明顯效果，大量的失信行為得到糾正。比如，359萬名失信被執行人，也就是大家通常說的“老賴”，懾於聯合懲戒履行了還款義務，各類案件的執行金額超過4.4萬億元，清理各類欠稅100億元，2018年全年為農民工討薪160億元，拖欠農民工工資的案件大幅度下降40%以上。



在科研領域全面推行誠信承諾制度，對學術不端人員，在承擔項目、評優評獎上一票否決。根據第三方機構的監測，專項治理實施以來，這19個領域失信案件的發生率大幅下降60%以上。當前，全社會對信用建設的關注程度、接受程度、重視程度越來越高，現在所有的企業和個人都有了統一的也是唯一的社會信用代碼，全國信用信息共享平台和企業信用信息公示系統已經建立並有效地發揮作用，社會化信用服務機構和從業人員大幅度增長。特別讓人感到鼓舞的是，過去一年，各類信用報告的查詢和使用量超過20億件次。讓“守信者一路綠燈、失信者處處受限”的社會氛圍和制度環境正在加快形成。

