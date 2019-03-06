藍天王茶敘聊啥？吳敦義：沒談到徵召誰的事

黨主席吳敦義邀國民黨天王茶敘，會後受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天首度舉行“恭祝福德正神聖誕千秋”祭典，黨內天王幾乎全部到齊，眾人還在祭典後閉門茶敘了近一小時。黨主席吳敦義會後向媒體表示，茶敘時大家都在聊下周要舉行的四席“立委”補選，大家都關注整個國民黨的氣勢延續，希望四席都能得勝，這是大家一致共識。



也參加茶敘的前主席朱立倫也向媒體說，茶敘沒有談到徵召誰的事情，大家都在關心“立委”補選，大家希望最後十天分頭合作、全力以赴，讓四席能全壘打，彼此分享個別經驗和選情，並且約好16日後國民黨勝利再一起聚會。



這場祭典在國民黨中央黨部大門口舉行，由黨主席吳敦義擔任主祭，前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫都出席，前副主席王金平、林政則、陳鎮湘及現任副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌也出席。



整個祭典過程僅約5分鐘，結束後，吳敦義也邀請歷任前主席、前副主席至三樓會客室茶敘近一個小時。



茶敘後由吳敦義黨中央黨部一樓接受媒體訪問，吳敦義說，茶敘時大家都在談“立委”補選的事情，一定要全力以赴，所以歷任黨主席、副主席，包括馬英九、連戰、吳伯雄、朱立倫、王金平、陳鎮湘、林政則等人，大家都很關注整個國民黨的氣勢延續。



吳敦義說，大家都知道，國民黨好不容易從22個縣市贏得15個縣市長，其他地方選舉成績也不錯，包括議長選舉取得19個縣市議長，這是很光輝的勝選紀錄，所以希望四席“立委”補選的能旗開得勝，延續國民黨團結、振興氣息。



吳敦義強調，這幾位前主席、副主席，都很熱切要團結一致，共同維持延續勝利的氣勢，是大家一致共識。