上海台商協會訪高雄市府　送上挺韓禮包

“上海市台灣同胞投資企業協會”30位企業家成員6日上午拜訪高雄市政府。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）“上海市台灣同胞投資企業協會”30位企業家成員今天上午拜訪高雄市政府，表達支持高雄電競產業發展，提出要免費贊助15位學生前往上海的電競訓練基地交流並學習課程，並且協助高雄上海農產品互銷來往，促進兩岸交流，送上大禮包力挺韓國瑜市長。



中國國民黨高雄市長韓國瑜選前承認九二共識並提出“貨出去、人進來”拚經濟政策，獲得上海市台灣同胞投資企業協會認同與支持，今天由副會長李錦漳率領30位成員前來拜訪高雄市政府，由於韓國瑜北上參加工商協進會活動，由副市長葉匡時接待。



葉匡時表示，非常歡迎台商有機會回到高雄，幫助創造各種機會，或聘人前往大陸工作，讓台灣年輕人有機會到大陸看看。葉匡時認為台商越常做互動交流，對未來發展相當有幫助，並承諾會給予各種幫助並推動電競產業人才交流。



上海市台灣同胞投資企業協會副會長李錦漳表示，希望高雄市政府各局處協助各種投資機會，協助上海跟高雄的農產品互通往來，以及透過時下熱門的電競產業連結上海跟高雄，贊助15人到上海電競的訓練基地學習進行人才交流。



李錦漳也表示，韓國瑜市長把九二共識視為兩岸交流的定海神針的態度，獲得許多人的認同，在這個前提下，貨出去、人進來，讓高雄的庶民經濟先起來，最近幾個月高雄環境的成長大家有目共睹，因此協會也非常樂意來給予幫助。